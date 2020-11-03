ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоУдачное возвращение Дзагоева. ЦСКА выходит на первое место в РПЛ «Химки» — «Зенит»Справились без Дзюбы. «Зенит» прервал неудачную серию перед матчем с «Лацио» Лионель МессиПодарок «Реалу». «Барса» оступилась в Витории, но вера в Кумана сохраняется
  • 13:50
    • Сборная России объявила заявку на ноябрьские матчи
  • 13:23
    • «Барселона» может продать тер Стегена из-за финансовых проблем
  • 10:42
    • В киевском «Динамо» вспышка коронавируса перед игрой с «Барселоной»
  • 13:36
    • Сафонов и еще пять игроков молодежки вызваны в сборную России на матчи ЛН
  • 13:04
    • Брых будет судить матч «Севильи» и «Краснодара»
  • 12:50
    • «Зенит» и «Лацио» рассудит португальская бригада арбитров
  • 12:36
    • У сборной России сменился соперник по июньскому товарищескому матчу
    Все новости спорта

    Ждать ли от «Локомотива» и «Атлетико» много голов?

    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.91) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Атлетико»
    Гжегож Криховяк
    3 ноября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи в 20:55 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Ноября 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 20:55 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    Дела «Локомотива» идут все хуже. Команде тяжело совмещать два турнира и сейчас безвыигрышная серия хозяев достигла отметки в четыре матча.

    «Железнодорожники» проиграли 3 встречи подряд. В чемпионате России подопечные Марко Николича уступили «Ротору» и «Сочи» с одинаковым счетом 1:2. В Лиге чемпионов была ничья с «Зальцбургом» (2:2) и поражение от «Баварии» (1:2).

    В турнирной таблице россияне занимают третье место, которое позволяет выйти в Лигу Европы, однако у «Зальцбурга» тот же один пункт. За выход из группы нужно побороться.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Локомотив» проиграл 6 из 7 последних поединков в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «красно-зеленые» заняли последнее место, проиграв пять матчей.

    «Атлетико»

    «Атлетико» проиграл «Баварии» (0:4) в первом туре, из-за чего команда Диего Симеоне занимает второе место и отстает от «баварцев» на 3 очка. Три пункта гости набрали в матче с «Зальцбургом», победив со счетом 3:2.

    «Матрасники» побеждали в четырех из пяти последних выступлений. В Москву «красно-бело-синие» едут с трехматчевой победной серией. Помимо успеха в ЛЧ столичный коллектив одержал победу над «Осасуной» (3:1) и «Бетисом» (2:0) в Примере.

  • Заболотный блистает, «Локомотив» страдает. «Железнодорожники» проиграли «Сочи»
  • Обзор прессы о матче «Сочи» — «Локомотив»
  • Вчера

    • У «Атлетико» есть кадровые потери. Травмированы Диего Коста, Янник Карраско и Шиме Врсалько. Прошлую игру пропустил Сауль Ньигес.

    Если в начале сезона «Атлетико» практически не пропускал, то в последних четырех играх команда пропустила 7 голов. В своей группе клуб имеет наибольшее количество пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    В «Локомотив» букмекеры не верят — 9.50 дают на победу хозяев и 1.37 предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 5.00.

    8000ПолучитьБонус эксклюзив по промо LIVESPORT1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    Последние результаты «железнодорожников» говорят о том, что команду ждет очень непростой поединок. В прошлом сезоне «Локо» проиграл «Атлетико» во всех двух играх групповой стадии с одинаковым результатом 0:2.

    Возможно, что «Локомотиву» удастся сдержать «Атлетико» и вследствие этого результат игры получится скромным. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.91. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Верона — Беневентно
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лидс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вильярреал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.30
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     «Локомотив» — «Бавария»
  • Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
    • 02:35 28/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.91) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры