«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.91) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

3 ноября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи в 20:55 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив»

Дела «Локомотива» идут все хуже. Команде тяжело совмещать два турнира и сейчас безвыигрышная серия хозяев достигла отметки в четыре матча.

«Железнодорожники» проиграли 3 встречи подряд. В чемпионате России подопечные Марко Николича уступили «Ротору» и «Сочи» с одинаковым счетом 1:2. В Лиге чемпионов была ничья с «Зальцбургом» (2:2) и поражение от «Баварии» (1:2).

В турнирной таблице россияне занимают третье место, которое позволяет выйти в Лигу Европы, однако у «Зальцбурга» тот же один пункт. За выход из группы нужно побороться.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Локомотив» проиграл 6 из 7 последних поединков в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «красно-зеленые» заняли последнее место, проиграв пять матчей.

«Атлетико»

«Атлетико» проиграл «Баварии» (0:4) в первом туре, из-за чего команда Диего Симеоне занимает второе место и отстает от «баварцев» на 3 очка. Три пункта гости набрали в матче с «Зальцбургом», победив со счетом 3:2.

«Матрасники» побеждали в четырех из пяти последних выступлений. В Москву «красно-бело-синие» едут с трехматчевой победной серией. Помимо успеха в ЛЧ столичный коллектив одержал победу над «Осасуной» (3:1) и «Бетисом» (2:0) в Примере.

У «Атлетико» есть кадровые потери. Травмированы Диего Коста, Янник Карраско и Шиме Врсалько. Прошлую игру пропустил Сауль Ньигес.

Если в начале сезона «Атлетико» практически не пропускал, то в последних четырех играх команда пропустила 7 голов. В своей группе клуб имеет наибольшее количество пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

В «Локомотив» букмекеры не верят — 9.50 дают на победу хозяев и 1.37 предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 5.00.

Последние результаты «железнодорожников» говорят о том, что команду ждет очень непростой поединок. В прошлом сезоне «Локо» проиграл «Атлетико» во всех двух играх групповой стадии с одинаковым результатом 0:2.

Возможно, что «Локомотиву» удастся сдержать «Атлетико» и вследствие этого результат игры получится скромным. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.91. 0