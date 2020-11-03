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    Сможет ли «Ливерпуль» набрать очки в Бергамо?

    «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.55) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ливерпуль»
    Юрген Клопп и Натаниэль Филлипс
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Аталантой» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября в Бергамо, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.12
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    «Аталанта»

    «Аталанта» занимает второе место в группе, набрав в двух матчах четыре очка. Для сравнения, в прошлом сезоне команда Джанпьеро Гасперини набрала первые очки в Лиге чемпионов только в четвертом туре.

    В стартовой игре «Аталанта» легко выиграла у «Мидтъюллана», забив в ворота датской команды четыре безответных мяча.

    Серьезной проверкой для «Аталанты» стал матч с «Аяксом», который перед визитом в Бергамо разнес в Эредивизи «Венло» со счетом 13:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Атаки чемпиона Нидерландов поначалу стали большой проблемой и для итальянцев, которые ушли на перерыв при счете 0:2. Но после перерыва «Аталанта» показала, что тоже не случайно в прошлом чемпионате Италии забила почти сотню мячей. Матч с «Аяксом» завершился вничью 2:2. И это, безусловно, успех.

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    • В чемпионате Италии у «Аталанты» пока не очень много позитивных моментов, несмотря на победу над «Кротоне» в минувшие выходные. Просто перед этим «Аталанта» с треском проиграла «Наполи» и «Сампдории», пропустив в общей сложности семь мячей. О шансах на Скудетто пока не может быть и речи.

    «Ливерпуля»

    Тем временем «Ливерпуль» возглавляет свою группу после двух туров. Несмотря на кадровые проблемы, чемпион Англии смог набрать максимальное количество очков в первых турах.

    В стартовом матче «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Аяксом» (1:0) благодаря автоголу соперника. На самом деле, в этой игре «мерсисайдцам» очень повезло, клуб из Амстердама банально подвела реализация — моментов у ворот «Ливерпуля» было неприлично много.

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    • В АПЛ «Ливерпуль» тоже вышел в лидеры. Это случилось после победы над «Вест Хэмом» (2:1). В этом матче в центре обороны «Ливерпуля» играли Джо Гомес и Натаниэль Филлипс, который до этого не провел за первую команду «красных» ни одной игры.

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    • Не исключено, что ему придется играть и в Бергамо, посколько Фабиньо, Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк травмированы.

    Кроме того, в лазарете по-прежнему Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тиаго Алькантара и Константинос Цимикас.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» можно поставить за 3.36, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Ливерпуля» — за 2.15.

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    Многое будет зависеть от состава «Ливерпуля». Если Клоппу снова придется выпускать в центер защиты Филлипса, проблем не избежать. Неопытному игроку будет крайне сложно против креативной атаки «Аталанты». Так что этот момент может стать ключевым.

    Ставка — победа «Аталанты» с форой (0) за 2.55. «Ливерпуль» где-то подсознательно понимает, что право хотя бы на одну ошибку у него есть. Впереди пауза на матчи сборные, за это время восстановятся Матип и Фабиньо, а также остальные игроки, и уже в конце ноября можно будет спокойно решать вопрос с выходом в плей-офф ЛЧ.

    И еще одна ставка — хотя бы один из таймов завершится вничью за 1.71. 0

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    «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.55) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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