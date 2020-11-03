«Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.55) и ставки на Лигу чемпионов 3 ноября 2020 года

«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Аталантой» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 ноября в Бергамо, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Ливерпуль».

«Аталанта»

«Аталанта» занимает второе место в группе, набрав в двух матчах четыре очка. Для сравнения, в прошлом сезоне команда Джанпьеро Гасперини набрала первые очки в Лиге чемпионов только в четвертом туре.

В стартовой игре «Аталанта» легко выиграла у «Мидтъюллана», забив в ворота датской команды четыре безответных мяча.

Серьезной проверкой для «Аталанты» стал матч с «Аяксом», который перед визитом в Бергамо разнес в Эредивизи «Венло» со счетом 13:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Атаки чемпиона Нидерландов поначалу стали большой проблемой и для итальянцев, которые ушли на перерыв при счете 0:2. Но после перерыва «Аталанта» показала, что тоже не случайно в прошлом чемпионате Италии забила почти сотню мячей. Матч с «Аяксом» завершился вничью 2:2. И это, безусловно, успех.

В чемпионате Италии у «Аталанты» пока не очень много позитивных моментов, несмотря на победу над «Кротоне» в минувшие выходные. Просто перед этим «Аталанта» с треском проиграла «Наполи» и «Сампдории», пропустив в общей сложности семь мячей. О шансах на Скудетто пока не может быть и речи.

«Ливерпуля»

Тем временем «Ливерпуль» возглавляет свою группу после двух туров. Несмотря на кадровые проблемы, чемпион Англии смог набрать максимальное количество очков в первых турах.

В стартовом матче «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Аяксом» (1:0) благодаря автоголу соперника. На самом деле, в этой игре «мерсисайдцам» очень повезло, клуб из Амстердама банально подвела реализация — моментов у ворот «Ливерпуля» было неприлично много.

В АПЛ «Ливерпуль» тоже вышел в лидеры. Это случилось после победы над «Вест Хэмом» (2:1). В этом матче в центре обороны «Ливерпуля» играли Джо Гомес и Натаниэль Филлипс, который до этого не провел за первую команду «красных» ни одной игры.

Не исключено, что ему придется играть и в Бергамо, посколько Фабиньо, Жоэль Матип и Вирджил ван Дейк травмированы.

Кроме того, в лазарете по-прежнему Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Тиаго Алькантара и Константинос Цимикас.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» можно поставить за 3.36, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Ливерпуля» — за 2.15.

Многое будет зависеть от состава «Ливерпуля». Если Клоппу снова придется выпускать в центер защиты Филлипса, проблем не избежать. Неопытному игроку будет крайне сложно против креативной атаки «Аталанты». Так что этот момент может стать ключевым.

Ставка — победа «Аталанты» с форой (0) за 2.55. «Ливерпуль» где-то подсознательно понимает, что право хотя бы на одну ошибку у него есть. Впереди пауза на матчи сборные, за это время восстановятся Матип и Фабиньо, а также остальные игроки, и уже в конце ноября можно будет спокойно решать вопрос с выходом в плей-офф ЛЧ.

И еще одна ставка — хотя бы один из таймов завершится вничью за 1.71. 0