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    Догонит ли «Лилль» ПСЖ?

    «Лилль» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Лион»
    «Лилль» занимает вторую строчку
    В девятом туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 1 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Ноября 2020 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 набранными очками.

    На счету «Догов» пять побед и три ничьи в семи сыгранных турах.

    Команда Галтье выиграла у «Реймса» (1:0), «Метца» (1:0), «Нанта» (2:0), «Страсбурга» (3:0) и «Ланса» (4:0), а также поделила очки с «Ренном» (1:1), «Марселем» (1:1) и «Ниццей» (1:1).

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    «Лилль» тоже начал выступления в Лиге Европы и стартовал с победы над пражской «Спарты» (4:1). Во 2-м туре группы клуб сыграл вничью с «Селтиком» (2:2) дома.

    «Лион»

    В восьми турах французского первенства команда из одноименного города заработала 13 баллов. В таблице чемпионата она находится на шестой позиции и отстает от «Ниццы» на 1 пункт.

    На «Лион» разгромили «Дижон» (4:1). А в следующем туре была нулевая ничья с «Бордо» (0:0).

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    • Первое и пока единственное поражение в Лиге 1 «львы» потерпели от «Монпелье» в гостях (1:2). В четвертом туре они расписали мировую с «Нимом» (0:0).

    В четырех следующих матчах подопечные Гарсии завоевали два балла в матчах с «Лорьяном» (1:1), «Марселем» (1:1), а затем «Лион» переиграл «Страсбург» (3:2) и «Монако» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0

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    «Лилль» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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