«Лилль» — «Лион». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата Франции 1 ноября 2020 года

В девятом туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 1 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Лион».

«Лилль»

«Лилль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 набранными очками.

На счету «Догов» пять побед и три ничьи в семи сыгранных турах.

Команда Галтье выиграла у «Реймса» (1:0), «Метца» (1:0), «Нанта» (2:0), «Страсбурга» (3:0) и «Ланса» (4:0), а также поделила очки с «Ренном» (1:1), «Марселем» (1:1) и «Ниццей» (1:1).

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«Лилль» тоже начал выступления в Лиге Европы и стартовал с победы над пражской «Спарты» (4:1). Во 2-м туре группы клуб сыграл вничью с «Селтиком» (2:2) дома.

«Лион»

В восьми турах французского первенства команда из одноименного города заработала 13 баллов. В таблице чемпионата она находится на шестой позиции и отстает от «Ниццы» на 1 пункт.

На «Лион» разгромили «Дижон» (4:1). А в следующем туре была нулевая ничья с «Бордо» (0:0).

Первое и пока единственное поражение в Лиге 1 «львы» потерпели от «Монпелье» в гостях (1:2). В четвертом туре они расписали мировую с «Нимом» (0:0).

В четырех следующих матчах подопечные Гарсии завоевали два балла в матчах с «Лорьяном» (1:1), «Марселем» (1:1), а затем «Лион» переиграл «Страсбург» (3:2) и «Монако» (4:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70. 0