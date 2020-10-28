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    Сколько голов будет в матче?

    «Краснодар» — «Челси». Прогноз (к. 1.73) на тоталы в Лиге чемпионов 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Челси»
    Тимо Вернер
    28 октября на стадионе «Краснодар» состоится матч 2 тура Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». Игра стартует в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Челси».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 28 Октября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    Сейчас дела «быков» идут не лучшим образом, поскольку им удалось выиграть только одну из четырех встреч, потерпев при этом два поражения. Единственный положительный результат был в игре против «Рубина» (3:1) в РПЛ.

    «Краснодар» проиграл на выезде московскому «Динамо» 2:0, а также на домашнем поле в прошлый раз уступил «Спартаку» 1:3. В первом туре Лиги чемпионов «черно-зеленые» стартовали с ничейного результата, сыграв 1:1 с «Ренном».

    Хозяева имеют проблемы с составом. Сразу 4 игрока, которые могут усилить состав, вылетели из-за проблем со здоровьем. У Кабелла подозрение на коронавирус. Ари, Вандерсон и Клаэссон получили травмы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Краснодар» пропускал во всех пяти последних поединках, которые проводились на его домашнем стадионе.

    «Челси»

    «Аристократы» тоже не блистают. Они не показывают сейчас того футбола, который от них ждут. При таком составе «Челси» сыграл три раза вничью подряд, одержав одну победу в шести последних матчах.

    В прошлой встрече команда разошлась миром с «Ман Юнайтед» (0:0). Перед этим в первом туре Лиги чемпионов «синие» провели нулевой поединок против «Севильи». 17 октября «пенсионеры» пропустили 3 мяча от «Саутгемптона» (3:3).

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    • Лишь в самом начале октября «Челси» провел хороший матч, где без вопросов разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби, забив четыре безответных гола.

    Как таковых сильных проблем с кадрами у Лэмпарда нет. Травмирован Кепа Аррисабалага, но его отлично заменяет новичок Менди. Дисквалификацию получил Маркос Алонсо.

    Прогноз и ставки

    «Краснодар» в этом матче полноценный андердог с коэффициентом 7.10, а победу «Челси» букмекеры дают за 1.45. Ничья в поединке оценивается цифрой 4.90.

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    Оба коллектива попали в непростой период. Одна команда теряет очки и много пропускает, а вторая тоже теряет баллы, но никак не может забить.

    Считаем, что в матче будут голы, несмотря на плотный график игр у обоих соперников. Прогнозируем тотал больше 2.5 за 1.73. Как минимум должны пропустить «быки». Они получили в прошлых играх, при этом у «Челси» хорошая линия атаки. 0

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    «Краснодар» — «Челси». Прогноз (к. 1.73) на тоталы в Лиге чемпионов 28 октября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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