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    Сможет ли «Блэкберн» взломать оборону «Рединга»?

    «Блэкберн Роверс» — «Рединг». Прогноз (к. 1.86) и ставка на матч Чемпионшипа 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн Роверс» — «Рединг»
    Льюис Холтби
    В 8-м туре Чемпионшипа «Блэкберн» будет принимать «Рединг». Матч пройдет 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Рединг».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Октября 2020 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    «Блэкберн Роверс»

    «Блэкберн» в семи матчах Чемпионшипа в этом сезоне одержал три победы, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.

    В трех последних турах после международной паузы «Роверс» дважды проиграли (0:1 против «Ноттингем Форест» и 1:3 против «Уотфорда»), но затем отчасти реабилитировались, разгромив «Ковентри» со счетом 4:0.

    В турнирной таблице «Блэкберн», набрав 10 очков, занимает десятое место.

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    Стоит отметить, что «Роверс» — самая результативная команда лиги (16 забитых мячей). При этом пропускают они не больше гола за игру — 7 мячей.

    «Рединг»

    «Рединг» в семи стартовых турах выиграл шесть раз, потеряв очки только в матче с «Мидлсбро» (0:0).

    После этой ничьей команда одержала две сухие победы — 1:0 над «Уикомбом» и 3:0 над «Ротерхэмом».

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  • 24/10/2020

    • После семи туров «Рединг» возглавляет таблицу Чемпионшипа. У команды в активе 19 очков и двух ближайших преследователей она опережает на 5 пунктов.

    «Рединг» пропустил лишь в одном из семи матчей сезона. Разница мячей у команды — 11:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Блэкберна» дается коэффициент 2,07, на ничью — 3,56, а на победу «Рединга» — 3,68.

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    В прошлом сезоне «Блэкберну» удалось дважды обыграть «Рединг» — 2:1 в гостях и 4:3 дома.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,86.

    Tips1Cef 1.86 0

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    «Блэкберн Роверс» — «Рединг». Прогноз (к. 1.86) и ставка на матч Чемпионшипа 27 октября 2020 года. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Рединг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе:
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