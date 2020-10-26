«Брайтон» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Англии 26 октября 2020 года

«Брайтон» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч состоится 26 октября, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Вест Бромвич».

«Брайтон»

В первых пяти турах «Брайтон» набрал четыре очка и пока что занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место.

Старт, безусловно, посредственный, но позитива, надо сказать, в игре «Брайтона» тоже достаточно. Например, команда Грэма Поттера забивала и в ворота «Челси», и «Эвертону», и «Манчестер Юнайтед». В этих втстречах «Брайтон» в итоге уступил, но для грандов это были непростые матчи.

Свою пока что единственную победу «Брайтон» одержал в гостевой игре с «Ньюкаслом», забив три безответных мяча.

Туром ранее «Брайтон», сыграв в гостях вничью с «Кристал Пэлас», подтвердил, что способен подняться в таблице.

В среднем «Брайтон» забивает почти по два мяча за игру.

«Вест Бромвич»

Тем временем «Вест Бромвич» пока еще ни разу не выигрывал после возвращения в Премьер-лигу. При этом определенные проблески в игре команды Славена Билича уже появились, но очевидно, что и этого тоже будет недостаточно для сохранения места в элите.

В прошлом туре «Вест Бромвич» так и не смог пройти оборону «Бернли», правда, соперник тоже не забил.В итоге — унылые нули.

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А самый яркий матч на данный момент «Вест Бромвич» провел в конце сентрября, когда сыграл на своем поле вничью с «Челси». Лондонский клуб уже к середине первого тайма пропустил три мяча, но после перерыва все-таки отыгрался.

В целом же, пока «Вест Бромвич» оставляет впечатление команды, которая будет весь сезон болтаться в подвале таблицы.

Прогноз и ставка

Вообще, в подобных матчах не очень правильно рассуждать о фаворитах, но букмекеры, пожалуй, верно считают, что у «Брайтона» гораздо больше шансов на победу. Поставить на хозяев можно за 1.72, на ничью за 4.15, а на «Вест Бромвич» — за 4.95.

Нет сомнений, что «Брайтон» покажет агрессивную игру в атаке, с этим у парней Поттера никогда не бывает проблем. Но также немаловажно надежно сыграть на своей половине поля. Если в защите будет относительный порядок, «Брайтон» возьмет три очка.

Ставка — победа «Брайтона» за 1.72. А также тотал «Брайтона» больше 2,0 за 2.43.

Кроме того, можно обратить внимание на ставку «тотал угловых больше 10,5» за 2.17. 0