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    Сможет ли «Брайтон» вскрыть оборону «Вест Бромвича»?

    «Брайтон» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Англии 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Вест Бромвич»
    В среднем «Брайтон» забивает почти по два мяча за игру
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч состоится 26 октября, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Октября 2020 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:30 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Брайтон»

    В первых пяти турах «Брайтон» набрал четыре очка и пока что занимает в турнирной таблице АПЛ 16-е место.

    Старт, безусловно, посредственный, но позитива, надо сказать, в игре «Брайтона» тоже достаточно. Например, команда Грэма Поттера забивала и в ворота «Челси», и «Эвертону», и «Манчестер Юнайтед». В этих втстречах «Брайтон» в итоге уступил, но для грандов это были непростые матчи.

    Свою пока что единственную победу «Брайтон» одержал в гостевой игре с «Ньюкаслом», забив три безответных мяча.

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    • Туром ранее «Брайтон», сыграв в гостях вничью с «Кристал Пэлас», подтвердил, что способен подняться в таблице.

    В среднем «Брайтон» забивает почти по два мяча за игру.

    «Вест Бромвич»

    Тем временем «Вест Бромвич» пока еще ни разу не выигрывал после возвращения в Премьер-лигу. При этом определенные проблески в игре команды Славена Билича уже появились, но очевидно, что и этого тоже будет недостаточно для сохранения места в элите.

    В прошлом туре «Вест Бромвич» так и не смог пройти оборону «Бернли», правда, соперник тоже не забил.В итоге — унылые нули.

    Все прогнозы на АПЛ

    А самый яркий матч на данный момент «Вест Бромвич» провел в конце сентрября, когда сыграл на своем поле вничью с «Челси». Лондонский клуб уже к середине первого тайма пропустил три мяча, но после перерыва все-таки отыгрался.

    В целом же, пока «Вест Бромвич» оставляет впечатление команды, которая будет весь сезон болтаться в подвале таблицы.

    Прогноз и ставка

    Вообще, в подобных матчах не очень правильно рассуждать о фаворитах, но букмекеры, пожалуй, верно считают, что у «Брайтона» гораздо больше шансов на победу. Поставить на хозяев можно за 1.72, на ничью за 4.15, а на «Вест Бромвич» — за 4.95.

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    Нет сомнений, что «Брайтон» покажет агрессивную игру в атаке, с этим у парней Поттера никогда не бывает проблем. Но также немаловажно надежно сыграть на своей половине поля. Если в защите будет относительный порядок, «Брайтон» возьмет три очка.

    Ставка — победа «Брайтона» за 1.72. А также тотал «Брайтона» больше 2,0 за 2.43.

    Кроме того, можно обратить внимание на ставку «тотал угловых больше 10,5» за 2.17. 0

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    «Брайтон» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.43) и ставки на чемпионат Англии 26 октября 2020 года. Прогноз на «Брайтон» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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