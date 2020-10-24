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    Вернется ли «Интер» на победный путь?

    «Дженоа» — «Интер». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Италии 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Интер»
    «Интер» не выиграл три прошлых матча
    В субботу, 24 октября, «Дженоа» в 5-м туре итальянской Серии А на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Интер». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2020 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 19:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
  • 2
  • 1.40
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    «Дженоа»

    «Дженоа» в прошлом чемпионате Италия успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив четырьмя баллами идет 11-м в турнирке.

    Генуэзцы провели только три встречи. В стартовом матче сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1).

    После этого «Грифоны» проиграли на выезде «Наполи» — 0:6. В прошлом туре клуб набрал свой четвертый балл, разошедшись миром с «Вероной» (0:0) на выезде.

    Все прогнозы на Серию А

    Отложенный матч у «россоблу» с «Торино», который идет на последней строчке таблицы. В случае победы в нем они как минимум поднимутся на девятую позицию.

    «Интер»

    Миланский коллектив находится на шестой строчке в таблице чемпионата страны. За четыре тура черно-синие заработали семь очков, забили 11 голов и пропустили семь.

    От лидеров-соседей по городу команда отстала на пять пунктов. В первом туре Серии А «нерадзурри» вырвали победу у «Фиорентины» в концовке встречи (4:3).

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    • Затем «Интер» в гостях уверенно справился с «Беневенто» (5:2), а после матча с выходцами из Серии В команда Конте в Риме расписала мировую с «Лацио» (1:1).

    В двух предыдущих играх коллектив проиграл «Милану» (1:2) в Серии А и сыграл вничью с «Гладбахом» (2:2). Тем самым он не знает побед уже три поединка кряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0

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    «Дженоа» — «Интер». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Италии 24 октября 2020 года. Прогноз на «Дженоа» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
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