«Дженоа» — «Интер». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Италии 24 октября 2020 года

В субботу, 24 октября, «Дженоа» в 5-м туре итальянской Серии А на стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Интер». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Дженоа» — «Интер».

«Дженоа»

«Дженоа» в прошлом чемпионате Италия успешно сохранил прописку в элите. В этом первенстве коллектив четырьмя баллами идет 11-м в турнирке.

Генуэзцы провели только три встречи. В стартовом матче сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1).

После этого «Грифоны» проиграли на выезде «Наполи» — 0:6. В прошлом туре клуб набрал свой четвертый балл, разошедшись миром с «Вероной» (0:0) на выезде.

Все прогнозы на Серию А

Отложенный матч у «россоблу» с «Торино», который идет на последней строчке таблицы. В случае победы в нем они как минимум поднимутся на девятую позицию.

«Интер»

Миланский коллектив находится на шестой строчке в таблице чемпионата страны. За четыре тура черно-синие заработали семь очков, забили 11 голов и пропустили семь.

От лидеров-соседей по городу команда отстала на пять пунктов. В первом туре Серии А «нерадзурри» вырвали победу у «Фиорентины» в концовке встречи (4:3).

Затем «Интер» в гостях уверенно справился с «Беневенто» (5:2), а после матча с выходцами из Серии В команда Конте в Риме расписала мировую с «Лацио» (1:1).

В двух предыдущих играх коллектив проиграл «Милану» (1:2) в Серии А и сыграл вничью с «Гладбахом» (2:2). Тем самым он не знает побед уже три поединка кряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка на матч — «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0