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    Сможет ли «Каракас» сотворить сенсацию в Буэнос-Айресе?

    «Бока Хуниорс» — «Каракас». Прогноз (к. 2.16) и ставки на Кубок Либертадорес 23 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Каракас»
    Лидер «Бока Хуниорс» Карлос Тевес
    Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» встретится на своем поле с венесуэльским «Каракасом» в рамках шестого тура группового этапа Кубка Либертадорес. Матч состоится 23 октября в Буэнос-Айресе, начало — в 03:30 мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Каракас».

    «Бока Хуниорс»

    Легендарный клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф Кубке Либертадорес. Перед заключительным туром «Бока Хуниорс» занимает первое место в своей группе.

    В пяти матчах аргентинская команда набрала 11 очков. И что важно, «Бока» уже не упустит первую строчку.

    Первые две игры в новом розыгрыше Кубка Либертадорес «Бока» провела еще весной. Тогда команда Мигеля Руссо сыграла вничью с «Каракасом» и одержала уверенную победу над «Индепендьенте» из Медельина.

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    Осенью тенденция не изменилась. После многомесячной паузы «Бока» продолжила набирать очки. Во второй половине сентября аргентинцы дважды встретились с «Либертадом», выиграв в гостях и расписав мировую дома, а также еще раз победили колумбийский «Индепендьенте».

    «Каракас»

    Тем временем для «Каракаса» результат матча в Буэнос-Айресе будет иметь решающее значение. После пяти туров венесуэльская команда занимает второе место, но при этом опережает «Либертад» лишь по дополнительным показателям. То есть для попадания в плей-офф «Каракасу», возможно, устроит только победа в ближайшей игре.

    Шанс зацепиться за место в плей-офф «Каракас» получил благодаря двум сентябрьским победам — над «Индепендьенте» и «Либертадом».

    Успех был бы еще ближе, не проиграй «Каракас» на своем поле «Индепендьенте» на своем поле.

    Прогноз и ставка

    На победу «Бока Хуниорс» букмекеры предлагают поставить за 1.24, на ничью за 7.80, а на «Каракас» — за 15.00.

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    Тут, как говорится, все ясно, нечего даже обсуждать. Но на самом деле, это не совсем так. Мотивация «Боки» в предстоящем матче будет практически на нуле, этот результат никак не повлияет на ее турнирное положение.

    Да и вообще, смог же «Каракас» сыграть с «Бокой» дома, когда соперник был максимально сконцентрирован на результате.

    Ставка — гол «Каракаса» за 2.16. Один гол всегда можно забить. Со штрафного, после углового, рикошета и тд — шансы у гостей будут. 0

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