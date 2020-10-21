«Интер» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Боруссия» М.

«Интер»

В прошлом сезоне миланская команда билась за победу в Лиге Европы. Коллективу Антонио Конте удалось дойти до финала, в котором он потерпел поражение от «Севильи» (2:3).

Перед стартом нового сезона «Интер» провел два товарищеских матча. В поединках с далеко не самыми сильными клубами «нерадзурри» разгромили «Лугано» (5:0) и «Пизу» (7:0).

А вот первое серьезное испытание ожидало миланцев уже в дебютной игре Серии А. В противостоянии с «Фиорентиной» подопечные Конте добыли волевую победу (4:3).

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Во втором матче чемпионата «Интер» разгромил «Беневенто» (5:2), но в двух других встречах черно-синие расписали мировую с «Лацио» (1:1) и потерпели поражение от «Милана» (1:2).

«Боруссия» М

Коллектив из Менхенгладбаха застрял в середине таблицы. За четыре тура эта команда заработала всего 5 очков, из-за чего она находится сейчас на 11 строчке.

На старте сезона «Боруссия» М провела яркий поединок против скромного клуба из Региональной лиги в Кубке страны. На «Боруссия Парк» «жеребята» разнесли «Обернойланд» (8:0).

Но после разгрома слабой команды в Кубке черно-бело-зеленые крупно влетели «Боруссии» Д в Бундеслиге (0:3). Во втором туре была ничья с «Унионом» (1:1).

В начале октября подопечные Марко Розе встретились с «Кельном» в гостях и добыли первую победу в чемпионате (3:1). А 17 числа «Гладбах» расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 4.18, а на победу «Боруссии» М — 5.55.

Обе команды в своих чемпионатах стартовал не лучшим образом, однако, несмотря на слабенькую игру в защите, подопечные Конте забивают прилично.

На «Джузеппе Меацца» хозяева справятся в «Гладбахом», играющими не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Интер» больше 1.5 с коэффициентом 1.59. 0