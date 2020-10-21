«Динамо» Брянск — «Тамбов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

21 октября в Брянске местное «Динамо» сыграет с «Тамбовом» в третьем туре группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Брянск — «Тамбов».

«Динамо» Брянск

Брянское «Динамо» этот сезон проводит в первенстве ФНЛ, где идет на 11 позиции в турнирной таблице, выиграв семь игр при одной ничьей и восьми поражениях, три из которых были техническими.

Непосредственно перед этим поединком «бело-синие» обыграли в чемпионате на своем поле «Акрон» со счетом 2:0. Это стало второй их викторией за последние четыре встречи. Также команда дома переиграла 2:0 «Шинник».

Еще в этот период «динамовцы» крупно проиграли в Москве «Торпедо» со счетом 0:3 и привезли одно очко из Воронежа, сыграв 0:0 с «Факелом».

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На групповом этапе Кубка России «Динамо» проиграло на выезде пятигорскому «Машук-КМВ» (0:1) и имеет шансы на плей-офф только в случае крупного выигрыша над тамбовцами.

«Тамбов»

«Тамбов» также к данному поединку подходит после виктории. В рамках 11-го тура РПЛ тамбовцы обыграли в Волгограде «Ротор» со счетом 2:0.

Это выигрыш вывел «волков» из опасной зоны. Сейчас они идут 12-ми в турнирной таблице, имея в своем активе 11 набранных пунктов, опережая зону стыков всего на балл.

Свой поединок на групповом этапе Кубка России «красно-синие» выиграли, одолев в Пятигорске «Машук-КМВ» со счетом 2:1.

Между собой эти коллективы последний раз играли в 2015/16 в рамках ПФЛ. И тогда «Тамбов» дважды выиграл — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Тамбова» предлагают — 1.71.

На викторию «Динамо» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.30.

«Тамбову» для выхода в следующий раунд Кубка страны можно будет даже проиграть, но только в серии послематчевых пенальти. Прогнозируем, что «волки» доводить до этого не будут и выиграют в этой игре. 0