«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (2.30) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

«РБ Лейпциг»
В Лиге чемпионов прошлого сезона «Быки» удивили многих, когда в четвертьфинале оказались сильнее «Атлетико» (2:1). Впрочем, в полуфинале они не сумели пройти «Пари Сен-Жермен» (0:3).
В новом сезоне Кубка Германии команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Нюрнберг» (3:0), а в первом туре национального первенства обыграла «Майнц» (3:1).
Во втором туре она разошлась миром с «Байером» (1:1) в гостях и затем разгромила дома «Шальке» (4:0). В четвертом матче «РБ Лейпциг» переиграл на выезде «Аугсбург» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Благодаря таким результатам клуб идет на первом месте с 10 очками и разницей мячей +8.
«Истанбул Башакшехир»
Гости стали чемпионами Турции в прошлом сезоне, что явно подняло им настроение. Они набрали 69 очков, обойдя «Трабзонспор» на 4 пункта.
Кроме того, команда неплохо проявила себя в еврокубках. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов еще на стадии квалификации, ей все же удалось дойти до 1/8 финала Лиги Европы.
К счастью для «Истанбул Башакшехира», чемпионство позволяет ему стартовать в главном еврокубке с группового раунда.
В нынешней кампании он пока что играл только турецкой Суперлиге. По итогам пяти матчей он занимает лишь 19 место с четырьмя очками, ведь только в прошлом туре одержал первую победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка на матч — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0