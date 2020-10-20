«РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (2.30) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

Во вторник, 20 октября, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Истанбул Башакшехир» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы H, которая пройдет на «Ред Булл Арена», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир».

«РБ Лейпциг»

В Лиге чемпионов прошлого сезона «Быки» удивили многих, когда в четвертьфинале оказались сильнее «Атлетико» (2:1). Впрочем, в полуфинале они не сумели пройти «Пари Сен-Жермен» (0:3).

В новом сезоне Кубка Германии команда Юлиана Нагельсмана разгромила «Нюрнберг» (3:0), а в первом туре национального первенства обыграла «Майнц» (3:1).

Во втором туре она разошлась миром с «Байером» (1:1) в гостях и затем разгромила дома «Шальке» (4:0). В четвертом матче «РБ Лейпциг» переиграл на выезде «Аугсбург» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Благодаря таким результатам клуб идет на первом месте с 10 очками и разницей мячей +8.

«Истанбул Башакшехир»

Гости стали чемпионами Турции в прошлом сезоне, что явно подняло им настроение. Они набрали 69 очков, обойдя «Трабзонспор» на 4 пункта.

Кроме того, команда неплохо проявила себя в еврокубках. Несмотря на вылет из Лиги чемпионов еще на стадии квалификации, ей все же удалось дойти до 1/8 финала Лиги Европы.

К счастью для «Истанбул Башакшехира», чемпионство позволяет ему стартовать в главном еврокубке с группового раунда.

В нынешней кампании он пока что играл только турецкой Суперлиге. По итогам пяти матчей он занимает лишь 19 место с четырьмя очками, ведь только в прошлом туре одержал первую победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка на матч — «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30. 0