«Реал» — «Кадис». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Ла Лиги 17 августа 2020 года

В шестом туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Кадис». Игра пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано» 17 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Кадис».

«Реал»

Мадридская команда сейчас опережает всех в таблице Примеры. За 4 тура «бланкос» набрали 10 очков и забили 6 голов. Пропустили столичные всего 2 мяча.

Перед началом нового сезона «королевский клуб» встретился с «Хетафе» в предсезонном поединке. В родных стенах «Реал» раскатал соперников из пригорода (6:0).

Затем был первый тур, который подопечные Зинедин Зидана провели в Сан-Себастьяне. В противостоянии с «Реалом Сосьедад» голов телезрители так и не дождались (0:0).

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Однако в трех следующих поединках «Реал» был неплох. В этих матчах мадридцы победили «Бетис» (3:2), минимально обыграли «Вальядолид» (1:0) и одержали верх над «Леванте» (2:0).

«Кадис»

Команда, которая в минувшем сезоне билась за выход из Сегунды, пока идет в середине таблицы на девятой позиции с разницей забитых и пропущенных — 5:6.

В пяти матчах Примеры «Кадис» заработал 10 очков. Новый сезон в элите испанского футбола «субмарина» начала с поражения. У себя дома она уступила «Осасуне» (0:2).

Спустя неделю подопечные Альваро Серверы в гостях добыли первые три очка, обыграв «Уэску» (2:0), а затем была еще одна потеря в поединке с «Севильей» (1:3).

Первого октября «Кадис» минимально победил «Атлетик» (1:0). А тремя днями позже команда Альваро Серверы расписала мировую с «Гранадой» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Реала» в игре шестого тура Примеры оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.85, а на победу «Кадиса» — 15.0.

Мадридская команда еще никому не проигрывала, однако забивает пока «королевский клуб» не очень много.

В игре с «Кадисом» атака «сливочных» улучшит свои показатели. Наши прогноз и ставка — «Реал» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.89. 0