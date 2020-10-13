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    Сможет ли «Оренбург» прервать затянувшуюся серию ничьих?

    «Чайка» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Оренбург»
    «Оренбург» последние пять матчей завершил вничью
    13 октября в Песчанокопском местная «Чайка» примет «Оренбург» в 15-м туре розыгрыша первой российской лиги. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2020 года
    Чайка
  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Чайка»

    «Чайка» по итогам 14 туров идет на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая зоне плей-офф повышения шесть пунктов.

    В минувшем туре клуб из Песчанокопское в Москве смог одолеть одну из команд топ-4 «Спартак-2» со счетом 2:1, а перед этим он сыграл вничью на выезде со «СКА-Хабаровск» — 0:0.

    Перед этим коллектив из ростовской области одержал три виктории с общим счетом 5:1 и раз проиграл, уступив в родных стенах московскому «Велесу» (0:2).

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    У «Чайки» в этом розыгрыше первого дивизиона всего 14 домашняя статистика в лиге. Команда три встречи выиграла и четырежды терпела фиаско, разница мячей — 7:13.

    «Оренбург»

    «Оренбург» последние пять матчей в рамках первой лиги завершил мировыми результатами и из-за этого потерял лидерство в первенстве.

    На данный момент «газовики» находятся на второй позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 30 баллов, что на балл меньше, чем у первой позиции.

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    • В минувшем туре «сине-белые» дома на смогли обыграть «СКА-Хабаровск», сыграв 2:2, а перед этим они поделили очки в Москве с местным «Велесом» — 1:1.

    В текущем первенстве «Оренбург» еще на проигрывал на выезде, четырежды победив и два матча закончив мировыми исходами, разница забитых и пропущенных — 8:3.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.90, победа «Чайки» — 3.10, ничья — 2.90.

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    После блестящего старта, «Оренбург» в последнее время сдал, не выиграв в последних своих пяти матчах. Прогнозируем, что «газовики» смогут прервать эту серию, обыграв в гостях «Чайку».

    Наша ставка на эту игру — П2. 0

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    «Чайка» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч ФНЛ 13 октября 2020 года. Прогноз на «Чайка» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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