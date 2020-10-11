Россия — Турция. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

Сборная России
В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.
В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».
Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.
В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.
Во втором сентябрьском матче российская команда в Будапеште удержала победу над командой Венгрии — ведя со счетом 3:2, подопечные Черчесова завершили матч при счете 3:2.
Накануне матча с турками сборная России проиграла на своем поле в товарищеском матче команде Швеции со счетом 1:2.
Сборная Турции
Сборная Турции в прошлом сезоне заняла последнее место в своей группе Лиги В, где й противостояли Россия и Швеция, проиграв три матча из 4 (победив дома Швецию).
Свой последний официальный матч турки провели на отборе к Евро-2020 в ноябре прошлого года и обыграли в гостях сборную Андорры (2:0).
За последние 6 матчей в квалификации чемпионата Европы турецкая сборная не проиграла ни разу, одержав 4 «сухие» победы, выйдя в финальную часть турнира
Команда в предыдущих 2 турах Лиги Наций набрала всего 1 балл, уступив дома венграм (0:1) и сыграв вничью с Сербией (0:0) на выезде.
Календарь и таблица Лиги наций
Зато в последнем товарищеском матче турки дали на выезде бой сборной Германии, сыграв вничью 3:3. Сборная Турции трижды отыгрывалась, уйдя от поражения на последних минутах.
Прогноз и ставки
На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.15, а на победу Турции— 3.60.
Команды встречались 4 раз, сборная России дважды выиграла и дважды сыграла вничью. На своем поле россияне победили (2:0) в матче Лиги наций и сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.
После фиаско в матче со Швецией сборная России уделит особое внимание обороне, но и туркам отступать некуда. Прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют.
Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют -нет» за 1,70. 0