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    Прервет ли сборная России беспроигрышную серию матчей с Турцией?

    Россия — Турция. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Турция
    Россия — Турция
    В воскресенье, 11 октября, сборная России на своем поле примет команду Турции в рамках Лиги наций. Встреча лиги B группы 3, которая пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Турция.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B3 11 Октября 2020 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Турция Турция
  • Анкара
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    Сборная России

    В первом сезоне Лиги Наций УЕФА сборная России заняла второе место в группе с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2) и осталась в лиге В.

    В квалификации Евро-2020 россияне выступили уверенно, заняв второе место в группе I выиграв 8 матчей из 10, причем 7 — «всухую».

    Правда оба матча с возглавившей группу Бельгией подопечные Черчесова проиграли, а повержены были такие соперники, как Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В стартовом матче нового сезона Лиги Наций сборная России на своем поле обыграла команду Сербии со счетом 3:1 — дубль оформил Артем Дзюба.

    Во втором сентябрьском матче российская команда в Будапеште удержала победу над командой Венгрии — ведя со счетом 3:2, подопечные Черчесова завершили матч при счете 3:2.

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    • Накануне матча с турками сборная России проиграла на своем поле в товарищеском матче команде Швеции со счетом 1:2.

    Сборная Турции

    Сборная Турции в прошлом сезоне заняла последнее место в своей группе Лиги В, где й противостояли Россия и Швеция, проиграв три матча из 4 (победив дома Швецию).

    Свой последний официальный матч турки провели на отборе к Евро-2020 в ноябре прошлого года и обыграли в гостях сборную Андорры (2:0).

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  • 08/10/2020

    • За последние 6 матчей в квалификации чемпионата Европы турецкая сборная не проиграла ни разу, одержав 4 «сухие» победы, выйдя в финальную часть турнира

    Команда в предыдущих 2 турах Лиги Наций набрала всего 1 балл, уступив дома венграм (0:1) и сыграв вничью с Сербией (0:0) на выезде.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Зато в последнем товарищеском матче турки дали на выезде бой сборной Германии, сыграв вничью 3:3. Сборная Турции трижды отыгрывалась, уйдя от поражения на последних минутах.

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 3.15, а на победу Турции— 3.60.

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    Команды встречались 4 раз, сборная России дважды выиграла и дважды сыграла вничью. На своем поле россияне победили (2:0) в матче Лиги наций и сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче.

    После фиаско в матче со Швецией сборная России уделит особое внимание обороне, но и туркам отступать некуда. Прогнозируем, что подопечные Черчесова не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,55 и «обе забьют -нет» за 1,70. 0

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    Россия — Турция. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Россия — Турция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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