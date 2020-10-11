Эстония — Северная Македония. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Эстонии будет принимать сборную Северной Македонии в матче Лиги С. Игра пройдет на «А. Ле Кок Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Эстония — Северная Македония.

Эстония

Футбольная команда Эстонии на данный момент находится на последней строчке в таблице Группы 2 с нулем очков и разницей голов — 0:3.

5 сентября Эстония на своем поле принимала Грузию. В этом матче «синие футболки» минимально уступили гостям (0:1).

Далее был выездной поединок с Арменией. В Ереване подопечные Карела Воолайда также потерпели поражение всухую (0:2).

Календарь и таблица Лиги наций

7 октября Эстония провела товарищеский матч против Литвы. Контрольная игра в Таллине оказалась провальной (1:3).

Северная Македония

В двух поединках нового сезона Лиги наций эта сборная сумела набрать 4 очка. Благодаря таким показателям она сейчас лидирует в таблице Группы 2, имея разницу голов 3:2.

В ходе первого поединка, который состоялся 5 сентября, Северная Македония встретилась с Арменией на своем поле. Битву в Скопье хозяева выиграли (2:1).

Тремя днями позже «красные львы» сразились с Грузией в Тбилиси. В этом матче соперники по разу обменялись голами в первом тайме (1:1).

После возобновления матчей сборных подопечные Игора Ангеловского встретились с Косово в квалификации к Евро и одержали верх в домашней игре (2:1).

Прогноз и ставка

На победу Эстонии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.75, на ничью — 3.64, а на победу Северной Македонии — 1.67.

Северная Македония выглядит сейчас сильнее остальных в Группе 2 Лиги С.

В поединке с явными аутсайдерами она может забить несколько голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.89. 0