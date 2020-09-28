«Чунцин Лифань» — «Шанхай СИПГ». Прогнозы и ставки на чемпионат Китая 28 сентября 2020 года

«Чунцин Лифань» встретится на своем поле с «Шанхай СИПГ» в рамках очередного тура китайской Суперлиги. Матч состоится 28 сентября, начало — в 15:00 мск. Прогноз на «Чунцин Лифань» — «Шанхай СИПГ».

«Чунцин Лифань»

«Чунцин» занимает третье место в турнирной таблице группы Б. Хозяева уже гарантировали себе участие в плей-офф, где сыграют восемь лучших команд китайского чемпионата.

В конце августа было немало сомнений по поводу шансов «Чунцин Лифань» войти в топ-4 своей группе, однако в сентябре команда южнокорейского тренера Чан Во Рёна выдала просто сумасшедшую серию результатов — пять побед подряд с общим счетом 14:3.

Поразительно то, что в предыдущих восьми матчах у «Чунцин Лифань» была только одна победа.

Теперь, чтобы остаться на третьем месте в группе А, «Чунцин» должен побеждать в предстоящей игре.

«Шанхай СИПГ»

В плей-офф сыграет и «Шанхай СИПГ». Более того, команда Халка и Оскара легко выиграла свою группу, существенно опередив даже «Бэйцзин Гоань».

Серия побед «Шанхай СИПГ» составляет четыре матча. Если посмотреть еще дальше, то у команды португальца Витора Перейры семь побед в последних восьми матчах Суперлиги.

Факт. «Шанхай СИПГ» в среднем за матч забивает два мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям, поставить на победу «Шанхай СИПГ» можно за 2.37, на ничью за 3.78, а на «Чунцин Лифань» — за 3.16.

Бессмысленно спорить, «Шанхай СИПГ» действительно лучше, но нужен ли гостям этот матч — вот тут вопрос. В предыдущем матче Халк и Ко сыграли на результат, но это было дело принципа, поскольку их соперником был главный конкурент по группе «Бэйцзин Гоань», и, к тому же, игра проходила на своем стадионе.

В общем, у гостей не такой мотивации, как у хозяев, которые наверняка захотят сохранить за собой третье место в группе.

Ставим на тотал забитых мячей «Чунцин Лифань» больше 1,5 за 2.53. Более удобного случая для победы над «Шанхай СИПГ» у хозяев не будет. 0