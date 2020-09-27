«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

В 3-м туре английской Премьер-лиги сыграют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Команды встретятся на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».

«Вест Хэм»

В АПЛ в нынешнем сезоне «молотки» еще не побеждали. Вместо этого они проиграли в двух стартовых турах. Команда Дэвида Мойеса была слабее «Ньюкасла» (0:2) и «Арсенала» (1:2).

«Вест Хэм» сыграл два поединка в Кубке лиги, однако там хозяевам пока что улыбается удача. «Хаммерс» дома обыграли «Чарльтон» со счетом 3:0, а затем разгромили «Халл Сити» со счетом 5:1.

Под руководством Мойеса в Премьер-лиге «Вест-Хэм» не выигрывает на протяжении четырех матчей — два поражения и две ничьи.

Также отметим, что «молотобойцы» пропускали в трех из четырех матей сезона. В четырех играх АПЛ у них всего 3 забитых гола.

«Вулверхэмптон»

«Волки» сыграли три матча — 2 в чемпионате и один в Кубке лиги. Если на старте сезона гостям удалось победить, то в последующих двух выступлениях подопечные Эшпириту Санту проиграли.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмптон» в прошлом туре уступил «Ман Сити» со счетом 1:3. Четырьмя днями ранее «оранжевые» проиграли «Сток Сити» в Кубке лиги с минимальным счетом 0:1. Пока что единственным успехом команды является победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Вулвс» проиграли два из трех матчей в чемпионате. В гостях коллектив выиграл только одну из четырех встреч.

Всего трижды гости поражали ворота соперников за четыре последних поединка. При этом «олки» пропускали в трех из четырех случаев.

Прогноз

По коэффициентам небольшой разброс — 3.70 против 2.12. За 3.40 букмекеры предлагают ничейный исход.

«Вулверхэмптон» хорошо начал, однако последние два результата показывают, что команда находится не в лучшей форме. То же самое можно сказать и про «Вест Хэм», который в АПЛ продолжает оставаться без побед.

Дважды в прошлом сезоне «волки» побеждали со счетом 2:0. Обеим командам важны очки. Возможно, что они пожертвуют результативностью ради нужного результата. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.75. 0