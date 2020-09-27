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    «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» много не забьют

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»
    Адама Траоре
    В 3-м туре английской Премьер-лиги сыграют «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Команды встретятся на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало в 21:00 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 21:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    В АПЛ в нынешнем сезоне «молотки» еще не побеждали. Вместо этого они проиграли в двух стартовых турах. Команда Дэвида Мойеса была слабее «Ньюкасла» (0:2) и «Арсенала» (1:2).

    «Вест Хэм» сыграл два поединка в Кубке лиги, однако там хозяевам пока что улыбается удача. «Хаммерс» дома обыграли «Чарльтон» со счетом 3:0, а затем разгромили «Халл Сити» со счетом 5:1.

    Под руководством Мойеса в Премьер-лиге «Вест-Хэм» не выигрывает на протяжении четырех матчей — два поражения и две ничьи.

    Также отметим, что «молотобойцы» пропускали в трех из четырех матей сезона. В четырех играх АПЛ у них всего 3 забитых гола.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» сыграли три матча — 2 в чемпионате и один в Кубке лиги. Если на старте сезона гостям удалось победить, то в последующих двух выступлениях подопечные Эшпириту Санту проиграли.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» в прошлом туре уступил «Ман Сити» со счетом 1:3. Четырьмя днями ранее «оранжевые» проиграли «Сток Сити» в Кубке лиги с минимальным счетом 0:1. Пока что единственным успехом команды является победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    «Вулвс» проиграли два из трех матчей в чемпионате. В гостях коллектив выиграл только одну из четырех встреч.

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    Всего трижды гости поражали ворота соперников за четыре последних поединка. При этом «олки» пропускали в трех из четырех случаев.

    Прогноз

    По коэффициентам небольшой разброс — 3.70 против 2.12. За 3.40 букмекеры предлагают ничейный исход.

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    • «Вулверхэмптон» хорошо начал, однако последние два результата показывают, что команда находится не в лучшей форме. То же самое можно сказать и про «Вест Хэм», который в АПЛ продолжает оставаться без побед.

    Дважды в прошлом сезоне «волки» побеждали со счетом 2:0. Обеим командам важны очки. Возможно, что они пожертвуют результативностью ради нужного результата. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.75. 0

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    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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