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    На своем поле «Сити» проведет уверенный матч

    «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лестер»
    «Манчестер Сити»
    В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 27 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    Прошлый сезон АПЛ команда из Манчестера закончила на втором месте в турнирной таблице с 81 баллом на счету.

    В последних двух встречах Премьер-лиги сезона 2019/2020 «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0), после чего «горожане» прошли «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

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    А вот в четвертьфинале подопечные Пепа Гвардиолы влетели «Лиону» (1:3). Новый сезон АПЛ «Сити» начал с победы над «Вулверхэмптоном» (3:1).

    24 сентября «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Борнмут» в рамках 1/16 финала Кубка лиги. На стадионе «Этихад» хозяева были сильнее соперников (2:1).

    «Лестер»

    Сезон 2029/2020 команда из одноименного города завершила на шестой позиции с 62 очками на счету. В двух последних встречах «лисы» уступили «Тоттенхэму» (0:3) и «МЮ» (0:2).

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  • 22/09/2020

    • Потери баллов в двух финальных поединках стоили «Лестеру» путевки в ЛЧ. Через месяц синие в рамках предсезонки провели три встречи.

    В контрольных матчах подопечные Брендана Роджерса победили «Бирмингем» (2:0), а также расписали мировую с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Блэкберном» (1:1).

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    В стартовых поединках АПЛ «Лестер» одержал верх над «Вест Бромвичем» (3:0) и «Бернли» (4:2), а в 1/16 финала Кубка лиги эта команда проиграла «Арсеналу» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 6.10, а на победу «Лестера» — 9.60.

    В грядущем матче команде Гвардиолы не помогут сразу 6 футболистов, близких к основе. Однако оставшейся обоймы хватит хозяевам для уверенной игры дома. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.84. 0

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    «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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