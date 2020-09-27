«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

В третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 27 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер».

«Манчестер Сити»

Прошлый сезон АПЛ команда из Манчестера закончила на втором месте в турнирной таблице с 81 баллом на счету.

В последних двух встречах Премьер-лиги сезона 2019/2020 «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0), после чего «горожане» прошли «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

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А вот в четвертьфинале подопечные Пепа Гвардиолы влетели «Лиону» (1:3). Новый сезон АПЛ «Сити» начал с победы над «Вулверхэмптоном» (3:1).

24 сентября «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Борнмут» в рамках 1/16 финала Кубка лиги. На стадионе «Этихад» хозяева были сильнее соперников (2:1).

«Лестер»

Сезон 2029/2020 команда из одноименного города завершила на шестой позиции с 62 очками на счету. В двух последних встречах «лисы» уступили «Тоттенхэму» (0:3) и «МЮ» (0:2).

Потери баллов в двух финальных поединках стоили «Лестеру» путевки в ЛЧ. Через месяц синие в рамках предсезонки провели три встречи.

В контрольных матчах подопечные Брендана Роджерса победили «Бирмингем» (2:0), а также расписали мировую с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Блэкберном» (1:1).

В стартовых поединках АПЛ «Лестер» одержал верх над «Вест Бромвичем» (3:0) и «Бернли» (4:2), а в 1/16 финала Кубка лиги эта команда проиграла «Арсеналу» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью — 6.10, а на победу «Лестера» — 9.60.

В грядущем матче команде Гвардиолы не помогут сразу 6 футболистов, близких к основе. Однако оставшейся обоймы хватит хозяевам для уверенной игры дома. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.84. 0