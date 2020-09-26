«Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.55) и ставки на чемпионат России 26 сентября 2020 года

«Сочи» встретится на своем поле с «Краснодаром» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 26 сентября в Сочи, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Краснодар».

«Сочи»

Команда из Сочи — пожалуй, главная загадка российского чемпионата. До сих пор не очень ясно, текущие успехи команды Владимира Федотова — это всего лишь череда приятных совпадений или закономерность.

Скорее всего, здесь всего по чуть-чуть. В «Сочи» действительно собрали неплохую команду, плюс Федотов доказывает, что его «Оренбург» неспроста был крепким середняком в РПЛ.

На прошлой неделе «Сочи» впервые в новом сезоне потерпел поражение. Южане уступили на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Но перед этим все-таки была серия из семи матчей, в которых сочинцы обязательно набирали очки.

Календарь и таблица РПЛ

Кто играет за «Сочи»? Например, вратарь Сослан Джанаев, защитники Миха Мевля, Эммануэль Маммана и Эльмир Набиуллин, в полузащите — Кристиан Нобоа, Жоазиньо и Артур Юсупов. Ну и, конечно же, легенда российского футбола — Заболотный.

На самом деле, состав у «Сочи» действительно крепкий, и текущее четвертое место, возможно, даже совсем не случайность.

«Краснодар»

Сложно сказать, думают ли сейчас в «Краснодаре» о чемпионате России. Впереди — ответная встреча с греческим ПАОК в квалификации Лиги чемпионов.

Игра, по итогам которой «быки» отправятся либо в групповой этап ЛЧ, либо же снова окажутся в Лиге Европы. Первый матч с греками «Краснодар» выиграл со счетом 2:1. Преимущество несущественное.

После восьми туров «Краснодар» занимает в таблице РПЛ шестое место, оставая от «Сочи» на одно очко. Совсем рядом и лидеры «Зенит» и «Спартак» — до них три очка. В предыдущем матче команда Мурада Мусаева разнесла дома «Химки» со счетом 7:2, но это не показатель, подмосковный клуб пока что напоминает в РПЛ инородное тело.

Тут лучше акцент сделать на том, что «Краснодар» в этом сезоне уже дважды проигрывал в гостях — «Локомотиву» и «Уралу». Были потери и дома — в матчах с ЦСКА и «Ростовом». Такой «Краснодар» точно не готов к борьбе за золотые медали.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» букмекеры предлагают поставить за 3.52, на ничью за 3.68, на «Краснодар» — за 2.24.

Несмотря на всю важность результата, игроки «Краснодара» будут держать в уме матч с ПАОК. Такова психология. В принципе, понять можно.

Попадание в групповой этап ЛЧ это не только престиж, но и существенная финансовая поддержка для клуба.

Наше мнение — «Краснодар» потеряет очки в Сочи. Причем это вполне могло произойти даже в ситуации, когда «Краснодару» не нужно вскоре играть в еврокубках. «Сочи» — в порядке.

Две ставки на этот матч: победа «Сочи» с форой (0) за 2.55 и тотал забитых мячей «Сочи» больше 1,5 за 2.91.

Факт. В прошлом сезоне «Сочи» выиграл у «Краснодара» на своем поле со счетом 2:0. 0