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    «Краснодар» потеряет очки в Сочи?

    «Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.55) и ставки на чемпионат России 26 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Краснодар»
    «Краснодар» в прошлом сезоне проиграл на поле «Сочи»
    «Сочи» встретится на своем поле с «Краснодаром» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч состоится 26 сентября в Сочи, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Сочи» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Сочи»

    Команда из Сочи — пожалуй, главная загадка российского чемпионата. До сих пор не очень ясно, текущие успехи команды Владимира Федотова — это всего лишь череда приятных совпадений или закономерность.

    Скорее всего, здесь всего по чуть-чуть. В «Сочи» действительно собрали неплохую команду, плюс Федотов доказывает, что его «Оренбург» неспроста был крепким середняком в РПЛ.

    На прошлой неделе «Сочи» впервые в новом сезоне потерпел поражение. Южане уступили на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Но перед этим все-таки была серия из семи матчей, в которых сочинцы обязательно набирали очки.

    Календарь и таблица РПЛ

    Кто играет за «Сочи»? Например, вратарь Сослан Джанаев, защитники Миха Мевля, Эммануэль Маммана и Эльмир Набиуллин, в полузащите — Кристиан Нобоа, Жоазиньо и Артур Юсупов. Ну и, конечно же, легенда российского футбола — Заболотный.

    На самом деле, состав у «Сочи» действительно крепкий, и текущее четвертое место, возможно, даже совсем не случайность.

    «Краснодар»

    Сложно сказать, думают ли сейчас в «Краснодаре» о чемпионате России. Впереди — ответная встреча с греческим ПАОК в квалификации Лиги чемпионов.

    Игра, по итогам которой «быки» отправятся либо в групповой этап ЛЧ, либо же снова окажутся в Лиге Европы. Первый матч с греками «Краснодар» выиграл со счетом 2:1. Преимущество несущественное.

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    • После восьми туров «Краснодар» занимает в таблице РПЛ шестое место, оставая от «Сочи» на одно очко. Совсем рядом и лидеры «Зенит» и «Спартак» — до них три очка. В предыдущем матче команда Мурада Мусаева разнесла дома «Химки» со счетом 7:2, но это не показатель, подмосковный клуб пока что напоминает в РПЛ инородное тело.

    Тут лучше акцент сделать на том, что «Краснодар» в этом сезоне уже дважды проигрывал в гостях — «Локомотиву» и «Уралу». Были потери и дома — в матчах с ЦСКА и «Ростовом». Такой «Краснодар» точно не готов к борьбе за золотые медали.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» букмекеры предлагают поставить за 3.52, на ничью за 3.68, на «Краснодар» — за 2.24.

    Несмотря на всю важность результата, игроки «Краснодара» будут держать в уме матч с ПАОК. Такова психология. В принципе, понять можно.

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    Попадание в групповой этап ЛЧ это не только престиж, но и существенная финансовая поддержка для клуба.

    Наше мнение — «Краснодар» потеряет очки в Сочи. Причем это вполне могло произойти даже в ситуации, когда «Краснодару» не нужно вскоре играть в еврокубках. «Сочи» — в порядке.

    Две ставки на этот матч: победа «Сочи» с форой (0) за 2.55 и тотал забитых мячей «Сочи» больше 1,5 за 2.91.

    Факт. В прошлом сезоне «Сочи» выиграл у «Краснодара» на своем поле со счетом 2:0. 0

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