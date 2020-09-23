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    Кто из соперников на «Кинг Пауэр» пройдет дальше?

    «Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Арсенал»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В 1/16 финала Кубка лиги «Лестер» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 23 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лестер» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Сентября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 21:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Лестер»

    Минувший сезон в Англии команда из Лестера закончила на пятом месте в таблице АПЛ, лишив себя путевки в Лигу чемпионов.

    А в ходе подготовки к новому сезону «Лестер» провел 3 контрольных поединка, в которых он победил «Бирмингем» (2:0), сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и расписал мировую с «Блэкберном» (1:1).

    В стартовой игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «лисы» в гостях раскатали «Вест Бромвич» (0:3), а затем на своем поле команда Брендана Роджерса переиграла «Бернли» (4:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    После двух туров «Лестер» имеет в активе 6 очков. В таблице чемпионата синие пока идут первыми с лучшей разницей голов — 7:2.

    «Арсенал»

    Новый сезон лондонская команда открыла для себя противостоянием с «Ливерпулем» в Суперкубке. В нем «канониры» победили по пенальти (1:1, 5:4).

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    • Затем «Арсенал» провел контрольный поединок против «Куинз Парк Рейнджерс» (4:3), а на старте АПЛ «пушкари» прихлопнули «Фулхэм» (3:0).

    Во втором туре подопечные Микеля Артеты сразились с «Вест Хэмом» на «Эмирейтс». В лондонском дерби хозяева смогли вырвать победу (2:1).

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    За два матча АПЛ «Арсенал» заработал 6 очков. На этом этапе чемпионата «канониры» идут третьими с разницей голов 5:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестера» в матче 1/16 финала Кубка лиги оценивается в 2.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.53, а на победу «Арсенала» — 2.50.

    В кубковых встречах лондонцы чувствуют себя комфортно, поэтому на «Кинг Пауэр» они сделают все для попадания в 1/8. Наши прогноз и ставка — проход «Арсенала» с коэффициентом 1.81. 0

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    «Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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