«Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года

«Лестер»
Минувший сезон в Англии команда из Лестера закончила на пятом месте в таблице АПЛ, лишив себя путевки в Лигу чемпионов.
А в ходе подготовки к новому сезону «Лестер» провел 3 контрольных поединка, в которых он победил «Бирмингем» (2:0), сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и расписал мировую с «Блэкберном» (1:1).
В стартовой игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «лисы» в гостях раскатали «Вест Бромвич» (0:3), а затем на своем поле команда Брендана Роджерса переиграла «Бернли» (4:2).
После двух туров «Лестер» имеет в активе 6 очков. В таблице чемпионата синие пока идут первыми с лучшей разницей голов — 7:2.
«Арсенал»
Новый сезон лондонская команда открыла для себя противостоянием с «Ливерпулем» в Суперкубке. В нем «канониры» победили по пенальти (1:1, 5:4).
Затем «Арсенал» провел контрольный поединок против «Куинз Парк Рейнджерс» (4:3), а на старте АПЛ «пушкари» прихлопнули «Фулхэм» (3:0).
Во втором туре подопечные Микеля Артеты сразились с «Вест Хэмом» на «Эмирейтс». В лондонском дерби хозяева смогли вырвать победу (2:1).
За два матча АПЛ «Арсенал» заработал 6 очков. На этом этапе чемпионата «канониры» идут третьими с разницей голов 5:1.
Прогноз и ставка
Победа «Лестера» в матче 1/16 финала Кубка лиги оценивается в 2.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.53, а на победу «Арсенала» — 2.50.
В кубковых встречах лондонцы чувствуют себя комфортно, поэтому на «Кинг Пауэр» они сделают все для попадания в 1/8. Наши прогноз и ставка — проход «Арсенала» с коэффициентом 1.81. 0