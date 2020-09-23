«Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка лиги 23 сентября 2020 года

В 1/16 финала Кубка лиги «Лестер» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 23 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Лестер» — «Арсенал».

«Лестер»

Минувший сезон в Англии команда из Лестера закончила на пятом месте в таблице АПЛ, лишив себя путевки в Лигу чемпионов.

А в ходе подготовки к новому сезону «Лестер» провел 3 контрольных поединка, в которых он победил «Бирмингем» (2:0), сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и расписал мировую с «Блэкберном» (1:1).

В стартовой игре Премьер-лиги сезона 2020/2021 «лисы» в гостях раскатали «Вест Бромвич» (0:3), а затем на своем поле команда Брендана Роджерса переиграла «Бернли» (4:2).

Календарь и таблица АПЛ

После двух туров «Лестер» имеет в активе 6 очков. В таблице чемпионата синие пока идут первыми с лучшей разницей голов — 7:2.

«Арсенал»

Новый сезон лондонская команда открыла для себя противостоянием с «Ливерпулем» в Суперкубке. В нем «канониры» победили по пенальти (1:1, 5:4).

Затем «Арсенал» провел контрольный поединок против «Куинз Парк Рейнджерс» (4:3), а на старте АПЛ «пушкари» прихлопнули «Фулхэм» (3:0).

Во втором туре подопечные Микеля Артеты сразились с «Вест Хэмом» на «Эмирейтс». В лондонском дерби хозяева смогли вырвать победу (2:1).

За два матча АПЛ «Арсенал» заработал 6 очков. На этом этапе чемпионата «канониры» идут третьими с разницей голов 5:1.

Прогноз и ставка

Победа «Лестера» в матче 1/16 финала Кубка лиги оценивается в 2.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.53, а на победу «Арсенала» — 2.50.

В кубковых встречах лондонцы чувствуют себя комфортно, поэтому на «Кинг Пауэр» они сделают все для попадания в 1/8. Наши прогноз и ставка — проход «Арсенала» с коэффициентом 1.81. 0