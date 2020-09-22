«Вест Бромвич» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка английской лиги 22 сентября 2020 года

22 сентября в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги «Вест Бромвич» на своей арене сыграет с «Брентфордом». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Брентфорд».

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, где финишировал на второй позиции, и т.с. завоевал билет в Премьер-лигу.

В элите английского футбола «дрозды» пока выступают неудачно, и после двух туров находится в подвале турнирной таблице, не имея в своей копилке набранных баллов.

В первом игровом дне они в родных стенах потерпели крупное поражение от «Лестера» со счетом 0:3, а на прошедших выходных они были на выезде разгромлены «Эвертоном» (2:5).

Между этими поединками «Вест Бромвич» провел матч 1/32 Кубка английской лиги, где в домашней встрече разделался с клубом «Харрогейт» (3:0).

«Брентфорд»

«Брентфорд» также в предыдущем сезоне выступал в Чемпионшипе, где по итогам сезона сумел пробиться в плей-офф.

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На полуфинальной стадии лондонцы прошли «Суонси», а в финальном поединке потерпели поражение от «Фулхэма» (1:2).

В текущем розыгрыше первенства первой английской лиги «пчелы» провели два поединка, в которых сначала на выезде уступили «Бирмингему» (0:1), а затем дома разгромили «Хаддерсфилд» со счетом 3:0.

На предыдущем этапе Кубка английской лиги «Брентфорд» сенсационно на выезде обыграл премьерлиговый «Саутгемптон» — 2:0.

В прошлом сезоне «Брентфорд» дома выиграл (1:0), а в Вест Бромвиче была зафиксирована ничья — 1:1.

Прогноз на «Вест Бромвич» — «Брентфорд»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 2.27, победа «Брентфорда» — 3.30, ничья — 3.58.

Проход: «Вест Бромвича» — 1.70; «Брентфорда» — 2.15.

В последнее время очные противостояния этих команд более двух забитых мячей не приносили. Прогнозируем, что и на этот раз оппоненты выдадут «низовую» встречу.

Наша ставка на эту игру — ТМ 2,5 за 1.85. 0