«Парма» — «Наполи». Прогнозы и ставки на чемпионат Италии 20 сентября 2020 года

«Парма» сыграет на своем поле с «Наполи» в первом туре чемпионата Италии. Матч состоится 20 сентября, начало — в 13:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Наполи».

«Парма»

В минувшем чемпионате Италии «Парма» набрала 49 очков и заняла итоговое 11-е место. Неплохо для команды с не самым сильным составом.

Результат, к слову, могут еще лучше, если бы «Парма» не провалила большую часть летних матчей. В какой-то момент команда выдала серию из семи матчей без побед. В шести случаях это были поражения. Возможно, сыграла роль психология. Еще приостановки сезона было ясно, что «Парма» останется в элитном дивизионе на следующий сезон.

В сентябре «Парма» провела четыре матча и одержала три победы, в том числе над «Дженоа» в прошлые выходные.

«Наполи»

Между тем, «Наполи» прошлом чемпионате финишировал на седьмом месте. Сезон получился неоднозначным. С одной стороны, провал в Серии А, а с другой — победа в Кубке Италии. В финале неаполитанцы выиграли у «Ювентуса», а в полуфинале — у миланского «Интера».

Кроме того, несмотря на поражение, у «Наполи» был неплохой матч с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Заметно, что с приходом Рино Гаттузов у команды нет проблем с настроением. Но вариативности в игре «Наполи» стало, однозначно, меньше, чем ранее при Маурицио Сарри и Карло Анчелотти.

Главным приобретением «Наполи» стал нападающий «Лилля» Виктор Осимхен, трансфер которого обошелся клубу в 70 миллионов евро. Скорее всего, нигериец сыграет против «Пармы» с первых минут.

Прогноз и ставка

Букмекеры сомневаются, что «Парме» удастся начать сезон с победы. На хозяев поля можно поставить за 5.90, на ничью за 4.40, на победу гостей — за 1.65.

Однако парадокс заключается в том, что в прошлом сезоне были аналогичные расклады, но «Пармы» выиграла у «Наполи» и дома, и в гостях.

Есть ли смысл ставить сейчас на победу гостей? Лучше этого не делать. «Наполи» в последнее время не может похвастаться стабильностью, и, к тому же, это первая официальная игра после паузы, нет никакой уверенности, что «Наполи» идеально готов к старту сезона.

Поэтому выбираем наиболее оптимальный вариант в данном случае — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.99. 0