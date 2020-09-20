«Ницца» — «ПСЖ». Прогнозы (кф. 5.00) и ставки на чемпионат Франции 20 сентября 2020 года

«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде с «Ниццей» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Втреча состоится 20 сентября в Ницце, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «ПСЖ».

«Ницца»

Старт «Ниццы» в новом сезоне можно считать относительно успешным. После трех туров в активе команды Патрика Виейра шесть очков.

Первую победу «Ницца» одержала в домашнем матче с «Лансом», когда дважды отличился 20-летний Амин Гуири.

В гостевой игре против «Страсбург» три очка «Ницце» принес дубль датского форварда Каспера Дольберга.

Первая потеря очков случилась на прошлой неделе, когда «Ницца» проиграла в гостях «Монпелье» со счетом 1:3.

«ПСЖ»

У «Пари Сен-Жермен» пока один сплошной негатив. Травмы, скандалы, дисквалификации, коронавирус — пока что действующему чемпиону Франции крайне сложно сконцентрироваться на футболе. Да и очевидно, что местная лига уже давно не тот турнир, в котором футболисты «ПСЖ» выходят на поле с горящими глазами.

Несмотря на многочисленные проблемы, поражения «ПСЖ» в двух первых матчах все-таки стали большой сенсацией. Сначала парижане уступили 0:1 «Лансу», а потом с таким же счетом проиграли дома «Марселю». Более того, игра против «Марселя» превратилась в один сплошной негатив. По итогам потасовки с игроками соперника дисквалификации получили Неймар, Паредес и Курзава — с «Ниццей» они не сыграют.

Первые очки «ПСЖ» набрал в игре против «Метца». И это тоже почти голливудская история. В середине второго тайма команда Тухеля снова осталась в меньшинстве, на этот раз удалили Абду Диалло. Вскоре получил травму Хуан Бернат, и самое неприятное, что замен к тому моменту у «ПСЖ» уже не оставалось. Доигрывая матч вдевятером, «ПСЖ» каким-то образом умудрился вырвать победу, но в целом впечатление такое, что команда вообще не готова к сезону. Прежде всего, морально.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «ПСЖ» за 1.48, на ничью за 4.95, а на «Ниццу» — за 8.00.

В другой ситуации, наверное, можно было бы сразу сказать — конечно, «ПСЖ» выиграет. Но сейчас у «Ниццы» есть реальный шанс как минимум не проиграть. Парижский клуб находится в непонятном состоянии, пишут даже, что футболисты крайне недовольны Тухелем.

Прямо сейчас «ПСЖ» — скопление всевозможного негатива. Сконцентрированная на результате «Ницца», скорее всего, усугубит моральное состояние соперника.

Рискуем. Ставим на тотал «Ниццы» больше 1,5 за 5.00. Сумасшедший коэффициент, но «ПСЖ» на самом деле просто безобразно играет в обороне. Это либо протест (против тренерских идей Тухеля, например), либо явное нежелание играть. 0