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    ТБ и КИ не порадуют изобилием голов?

    «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик»
    Футболист КИ
    В субботу, 19 сентября, в рамках 20-го тура чемпионата Фарерских островов по футболу «ТБ Тверойри» на своей арене сразится с «КИ Клаксвиком». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик».

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» после 13 сыгранных матчей находится на восьмой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 13 набранных баллов. Зону вылета команда опережает на шесть пунктов.

    В минувшем туре «черно-белые» в гостях разгромили конкурента в борьбе за выживание «АБ Аргир» со счетом 3:0.

    Эта виктория стала второй для коллектива за последние три матча. Два игровых дня тому назад он переиграл дома последнюю «Скалу» — 1:0.

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    «КИ Клаксвик»

    После 19 сыгранных матчей «КИ Клаксвик» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Фарер, опережая на очко второй «ХБ Торсхавн», но сыграв на игру больше.

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    «Сине-белые» выиграли последние восемь встреч первенства, пропустив за все эти поединки всего лишь один гол.

    Этот мяч провел в ворота КИ их главный конкурент в борьбе за золото — ХБ, который был обыгран со счетом 2:1. После этого еще состоялась виктория над «Скалой» (1:0) в гостях.

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    В первом круге КИ только благодаря пенальти на 7-й компенсированной минуте вырвал победу в гостях у ТБ (2:1). Дома «бело-синие» победили с тем же результатом.

    Прогноз на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик»

    КИ после этого матча предстоит провести игру в Лиге Европы, поэтому чемпион сыграет в эконом режиме и ждать результативного матча здесь не приходится.

    Наши прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,5 за 1.75. 0

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    «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 19 сентября 2020 года. Прогноз на «ТБ Тверойри» — «КИ Клаксвик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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