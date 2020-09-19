«Лидс» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Англии 19 сентября 2020 года

«Лидс»
«Лидс» по итогам прошлого сезона также добился громкого для себя достижения — команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.
Команда Марсело Бьелсы уверенно выиграла Чемпионшип, опередив своего ближайшего преследователя «Вест Бромвич» на 10 очков.
Причем завершал сезон «Лидс» серией из шести подряд побед, в которых команда забила 15 голов, а пропустила всего 2 раза.
В первом туре Премьер-лиги «Павлины» едва не совершили сенсацию в гостевом матче против «Ливерпуля» (3:4), трижды сравнивая счет по ходу матча, но все-таки проиграл в концовке игры.
Посреди недели коллектив вылетел из Кубка Лиги от «Халл Сити» (1:1) в серии пенальти по итогам 2-го раунда турнира.
«Фулхэм»
«Фулхэм» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе. Команда заняла четвертую строчку, благодаря чему смогла выступить в плей-офф турнира.
Там «Дачники» смогли со счетом 3:2 обыграть «Кардифф Сити» по итогам двухматчевого полуфинала. В решающем поединке они победили «Брентфорд» и вышли в АПЛ.
В межсезонье клуб провел только одну товарищескую встречу, в которой разошелся миром с «МК Донс» со счетом 2:2.
В первом туре АПЛ он потерпел домашний разгром от «Арсенала» (0:3), но после этого прошел «Ипсвич» (1:0) во 2-м раунде Кубки Лиги.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 3,90.
Рекомендуем ставить на то, что «Лидс» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,40. 0