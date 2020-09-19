«Лидс» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Англии 19 сентября 2020 года

«Фулхэм» сыграет в гостях с «Лидсом» в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится 19 сентября — начало в 17:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Фулхэм».

«Лидс»

«Лидс» по итогам прошлого сезона также добился громкого для себя достижения — команда впервые за 16 лет вернулась в АПЛ.

Команда Марсело Бьелсы уверенно выиграла Чемпионшип, опередив своего ближайшего преследователя «Вест Бромвич» на 10 очков.

Причем завершал сезон «Лидс» серией из шести подряд побед, в которых команда забила 15 голов, а пропустила всего 2 раза.

Все прогнозы на АПЛ

В первом туре Премьер-лиги «Павлины» едва не совершили сенсацию в гостевом матче против «Ливерпуля» (3:4), трижды сравнивая счет по ходу матча, но все-таки проиграл в концовке игры.

Посреди недели коллектив вылетел из Кубка Лиги от «Халл Сити» (1:1) в серии пенальти по итогам 2-го раунда турнира.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе. Команда заняла четвертую строчку, благодаря чему смогла выступить в плей-офф турнира.

Там «Дачники» смогли со счетом 3:2 обыграть «Кардифф Сити» по итогам двухматчевого полуфинала. В решающем поединке они победили «Брентфорд» и вышли в АПЛ.

В межсезонье клуб провел только одну товарищескую встречу, в которой разошелся миром с «МК Донс» со счетом 2:2.

В первом туре АПЛ он потерпел домашний разгром от «Арсенала» (0:3), но после этого прошел «Ипсвич» (1:0) во 2-м раунде Кубки Лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «Лидс» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,40. 0