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    Справится ли «Айнтрахт» с новичком Бундеслиги?

    «Айнтрахт» — «Арминия». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Бундеслиги 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Арминия»
    «Айнтрахт» выиграл стартовый матч сезона в Кубке Германии
    В первом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать «Арминию». Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» 19 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Арминия».

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» закончил сезон за пределами еврокубковой зоны. После подъема команда слегка сдала позиции. В Бундеслиге «Орлы» финишировали на 9 месте с 45 очками.

    Сезон коллектив закончил 27 июня матчем против «Падерборна», в котором подопечные Ади Хюттера выиграли со счетом 3:2.

    Помимо этого команда из Франкфурта смогла добиться победы над «Шальке» (2:1) и «Гертой» (1:4). Также была ничья с «Кельном» (1:1).

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    После этого клуб проиграл «Базелю» (0:1) в 1/8 финала Лиги Европы. В новом сезоне они успели победить «Мюнхен-1860» (2:1) в Кубке Германии.

    «Арминия»

    В прошлом сезоне «Арминия» выступала во второй Бундеслиге. По ее завершении команда стала победителем чемпионата.

    Билефельдцы выиграли первенство с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Штутгарта». При этом от четвертого места, которое не позволяет выйти в элиту, их отделило 14 баллов.

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    В межсезонье команда провела семь поединков, в которых выиграла трижды. В новой кампании она уже вылетела из Кубка Германии, уступив «Рот-Вайссу» (0:1) из Региональ-лиги.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Айнтрахт» выиграет, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,15. 0

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    «Айнтрахт» — «Арминия». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Бундеслиги 19 сентября 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Арминия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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