«Хаммарбю» — «Лех». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 16 сентября 2020 года

В среду, 16 сентября, в Стокгольме во втором квалификационном раунде Лиги Европы шведский «Хаммарбю» сыграет с польским «Лехом». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Хаммарбю» — «Лех».

«Хаммарбю»

«Хаммарбю» вернулся на еврокубковую арене спустя 13 лет. На первой стадии шведский коллектив дома разгромил «Академию Пушкаша» из Венгрии со счетом 3:0.

Во внутреннем первенстве, которое разыгрывается по системе «весна-осень», «зелено-белые» после трети турнирной дистанции идут шестыми, уступая третьей еврокубковой строке четыре балла.

Перед этой игрой клуб из Стокгольма расписал дома мировую с аутсайдером «Хельсинборгом» (2:2), а немного ранее разгромил 4:0 в гостях некогда грозный «Гетеборг».

Всего за последние 11 сыгранных матчей с учетом всех турниров «Хаммарбю» уступил лишь раз, проиграв конкуренту «Сириусу» 22 августа на его поле со счетом 1:3.

«Лех»

«Лех», в отличии от предстоящего противника, за последнюю десятилетку отсутствовал на евроарене только в трех сезонах (один из них в прошлом году).

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Евросезоном ранее клуб из Познани добрался до третьей стадии квалификации Лиги Европы, но там был выбит бельгийским «Генком», которому дважды проиграл — 1:2 и 0:2.

На первом этапе отбора текущего соревнования «сине-белые» дома разгромили латвийскую «Вальмиру» со счетом 3:0.

В чемпионате Польши, где прошло только три тура, «Лех» дважды сыграл вничью и в одной встрече уступил. Непосредственно перед грядущей игрой он поделил очки во Вроцлаве с «Шленском» — 3:3.

Прогноз на «Хаммарбю» — «Лех»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хаммарбю» — 2.50, победа «Леха» — 2.70, ничья — 3.55.

Проход: «Хаммарбю» — 1.90; «Леха» — 2.00.

Коллективы примерно равные по классу, но т.к. игра пройдет в Швеции и «Хаммарбю» сейчас находится в более лучших кондициях, ставим в этой игре на проход хозяев. 0