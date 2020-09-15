«Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года

Во вторник, 15 сентября, в рамках отложенного, 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на «Стад де ла Моссон» сыграет с «Лионом». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».

«Монпелье»

«Монпелье» по итогам прошлого сезона французской Лиги 1 занял восьмое место, не сумев пробиться в еврокубки.

В межсезонье «паладины» провели ряд товарищеских матчей, но особых успехов в них не добились, если не считать победу над малоизвестным «Родезом» (3:1).

Первый тур нового сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна пропустили, а вот во втором в гостях потерпели поражение от «Ренна» (1:2).

Тем не менее, в третьем им удалось реабилитироваться благодаря домашней победе над «Ниццой» (3:1), и теперь занимают 13-ю строчку.

«Лион»

В прошлом досрочно завершившемся сезоне «Лион» занял лишь седьмое место и не попал в еврокубки. От шестой позиции, которая давала право играть в Европе, «ткачи» отстали на один балл.

Напомним, что подопечные Руди Гарсии задержались в Лиге чемпионов, где они сенсационно выбили «Манчестер Сити» (3:1), но уступили «Баварии» в полуфинале (0:3).

«Ткачи» сыграют только третий матч в новой кампании французской Лиги 1 из-за позднего финиша в ЛЧ.

В стартовом поединке нового первенства «Лион» уверенно дома одолел «Дижон» со счетом 4:1, пропустив в данном поединке первым.

Во втором туре он увез лишь ничью 0:0 после гостевой дуэли с «Бордо», и теперь в случае победы возглавит таблицу.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,13, тогда как успех хозяев — 3,80, ничья оценивается в 3,49.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов — 2,10. 0