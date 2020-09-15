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    Поднимется ли «Лион» на вершину?

    «Монпелье» — «Лион». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 15 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Лион»
    «Лион» идет на 10-м месте
    Во вторник, 15 сентября, в рамках отложенного, 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на «Стад де ла Моссон» сыграет с «Лионом». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Монпелье» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Сентября 2020 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 22:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
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    «Монпелье»

    «Монпелье» по итогам прошлого сезона французской Лиги 1 занял восьмое место, не сумев пробиться в еврокубки.

    В межсезонье «паладины» провели ряд товарищеских матчей, но особых успехов в них не добились, если не считать победу над малоизвестным «Родезом» (3:1).

    Первый тур нового сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна пропустили, а вот во втором в гостях потерпели поражение от «Ренна» (1:2).

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    Тем не менее, в третьем им удалось реабилитироваться благодаря домашней победе над «Ниццой» (3:1), и теперь занимают 13-ю строчку.

    «Лион»

    В прошлом досрочно завершившемся сезоне «Лион» занял лишь седьмое место и не попал в еврокубки. От шестой позиции, которая давала право играть в Европе, «ткачи» отстали на один балл.

    Напомним, что подопечные Руди Гарсии задержались в Лиге чемпионов, где они сенсационно выбили «Манчестер Сити» (3:1), но уступили «Баварии» в полуфинале (0:3).

    «Ткачи» сыграют только третий матч в новой кампании французской Лиги 1 из-за позднего финиша в ЛЧ.

    В стартовом поединке нового первенства «Лион» уверенно дома одолел «Дижон» со счетом 4:1, пропустив в данном поединке первым.

    Во втором туре он увез лишь ничью 0:0 после гостевой дуэли с «Бордо», и теперь в случае победы возглавит таблицу.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,13, тогда как успех хозяев — 3,80, ничья оценивается в 3,49.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов — 2,10. 0

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