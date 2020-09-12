«Тамбов» — «Уфа». Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 сентября 2020 года

«Тамбов» встретится с «Уфой» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч состоится 12 сентября в Саранске, начало — в 13:45 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Уфа».

«Тамбов»

Команде Сергея Первушина на старте сезона достался сложнейший календарь. «Тамбов» уже успел сыграть с «Ростовом», ЦСКА, «Зенитом», ФК «Сочи» и «Рубином». Поэтому не надо удивляться, что пока в активе команды лишь четыре очка. В каком-то смысле это даже успех.

Несмотря на текущее 14-й место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» действительно нельзя назвать безнадежным. Победа над «Химками» и гостевая ничья с «Рубином» указывают на то, что «Тамбов» готов к борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

Кстати, больше двух мячей «Тамбову» смог забить только «Зенит», хотя сильных соперников хватало.

«Уфа»

А вот уфимцев пока сложно понять. Команда Вадима Евсеева удивительно нестабильна, раньше, когда речь шла об «Уфе», все было предельно просто: вышли, сыграли как можно осторожнее, от обороны — главное, не пропустить.

Календарь и таблица РПЛ

А сейчас: домашнее поражение от «Краснодара» 0:3, следом гостевая победа над тульским «Арсеналом» 3:2, ничья со «Спартаком» на своем поле, крупное поражение от «Рубина», мировая с московским «Динамо»...Чего ожидать от нынешней «Уфы» — вопрос не самый простой.

Сделать какие-то выводы по гостевым матчам «Уфы» тоже не получится. Сначала сенсационно (ну, почти сенсационно) увезли три очка из Тулы, потом получили «трёшку» в свои ворота в Казани. Тут, как говорится, как карта ляжет.

Прогноз и ставка

В прошлом чемпионате «Тамбов» уничтожил «Уфу» на своем поле со счетом 3:0. Но букмекеров этот факт, по всей видимости, не сильно впечатляет, победу хозяев они предлагают за 3.38. На гостей можно поставить за 2.62.

Будем рисковать. На исход ставить смысла нет, в данном случае это чистейшая лотерея. Поэтому ждем голы — и от «Тамбова», и от «Уфы». Обе команды забьют за 2.24 — возможно, не самая очевидная ставка в данном случае, но, например, «Уфа» уже не может похвастаться сверхнадежной обороной, но при этом у нее кое-что получается в атаке.

Скорее всего, команды обменяются голами. Кстати, на результативную ничью можно поставить за 4.70. И это самый напрашивающийся сценарий для данного матча. 0