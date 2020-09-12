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    «Сент-Этьен» продлит серию «Страсбурга»?

    «Сент-Этьен» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Страсбург»
    «Сент-Этьен» может продлить серию поражений «Страсбурга» до трех матчей
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле против «Страсбурга» в рамках третьего тура чемпионата Франции. Встреча состоится 12 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Страсбург».
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Сентября 2020 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 22:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Сент-Этьен»

    Для «Сент-Этьена» самая продолжительная пауза во французском футболе завершилась в конце июля. «Зеленые» встретились с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка французской лиги. Вопреки прогнозам, парижане не сумели одержать крупную победу, выиграв всего лишь со счетом 1:0.

    «Сент-Этьен» оказался отлично готов и тактически, и психологически. При этом большую часть матча «Сент-Этьен» играл в меньшинстве после удаления Лоика Перрена, который вскоре после этого матча объявил о завершении карьеры.

    В новом чемпионате «Сент-Этьен» провел пока только один матч. Команда Клода Пюэля выиграла на своем поле у «Лорьяна» со счетом 2:0.

    «Страсбург»

    В прошлом сезоне по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции «Страсбург» занял десятое место. Во многом благодаря успешной игре на своем поле.

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    • Новый чемпионат «Страсбург» начал с двух поражений. И самое неприятное, что проиграла команда Тьерри Лорея далеко не грандам. В первом туре «Страсбург» получил три мяча от «Лорьяна», а во втором уступил на своем со счетом 0:2 «Ницце».

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    В начале сентября «Страсбург» провел товарищеский матч с «Штутгартом» — и снова неудача. Немцы забили французской команде четыре мяча.

    Прогноз и ставка

    Это чемпионат Франции, тут не будет каких-то явных перекосов в линии. Как правило, линия на такие матчи намекает, что фаворит выигрывает далеко не всегда. Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.23, а на «Страсбург» — за 3.75.

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    И все же если сравнивать игру команд и оценивать текущую форму, станет ясно, что «Сент-Этьен» на данном этапе выглядит предпочтительнее.

    Победа «Сент-Этьена» за 2.23 — это наша первая ставка.

    Еще один интересный вариант — тотал «Сент-Этьена» больше 1,5 за 2.40. У «Страсбурга» явно не все в порядке с обороной. 0

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    «Сент-Этьен» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Страсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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