«Сент-Этьен» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции 12 сентября 2020 года

«Сент-Этьен» сыграет на своем поле против «Страсбурга» в рамках третьего тура чемпионата Франции. Встреча состоится 12 сентября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Страсбург».

«Сент-Этьен»

Для «Сент-Этьена» самая продолжительная пауза во французском футболе завершилась в конце июля. «Зеленые» встретились с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка французской лиги. Вопреки прогнозам, парижане не сумели одержать крупную победу, выиграв всего лишь со счетом 1:0.

«Сент-Этьен» оказался отлично готов и тактически, и психологически. При этом большую часть матча «Сент-Этьен» играл в меньшинстве после удаления Лоика Перрена, который вскоре после этого матча объявил о завершении карьеры.

В новом чемпионате «Сент-Этьен» провел пока только один матч. Команда Клода Пюэля выиграла на своем поле у «Лорьяна» со счетом 2:0.

«Страсбург»

В прошлом сезоне по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции «Страсбург» занял десятое место. Во многом благодаря успешной игре на своем поле.

Новый чемпионат «Страсбург» начал с двух поражений. И самое неприятное, что проиграла команда Тьерри Лорея далеко не грандам. В первом туре «Страсбург» получил три мяча от «Лорьяна», а во втором уступил на своем со счетом 0:2 «Ницце».

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В начале сентября «Страсбург» провел товарищеский матч с «Штутгартом» — и снова неудача. Немцы забили французской команде четыре мяча.

Прогноз и ставка

Это чемпионат Франции, тут не будет каких-то явных перекосов в линии. Как правило, линия на такие матчи намекает, что фаворит выигрывает далеко не всегда. Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.23, а на «Страсбург» — за 3.75.

И все же если сравнивать игру команд и оценивать текущую форму, станет ясно, что «Сент-Этьен» на данном этапе выглядит предпочтительнее.

Победа «Сент-Этьена» за 2.23 — это наша первая ставка.

Еще один интересный вариант — тотал «Сент-Этьена» больше 1,5 за 2.40. У «Страсбурга» явно не все в порядке с обороной. 0