«Сент-Этьен» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции 12 сентября 2020 года

«Сент-Этьен»
Для «Сент-Этьена» самая продолжительная пауза во французском футболе завершилась в конце июля. «Зеленые» встретились с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка французской лиги. Вопреки прогнозам, парижане не сумели одержать крупную победу, выиграв всего лишь со счетом 1:0.
«Сент-Этьен» оказался отлично готов и тактически, и психологически. При этом большую часть матча «Сент-Этьен» играл в меньшинстве после удаления Лоика Перрена, который вскоре после этого матча объявил о завершении карьеры.
В новом чемпионате «Сент-Этьен» провел пока только один матч. Команда Клода Пюэля выиграла на своем поле у «Лорьяна» со счетом 2:0.
«Страсбург»
В прошлом сезоне по итогам досрочно завершившегося чемпионата Франции «Страсбург» занял десятое место. Во многом благодаря успешной игре на своем поле.
Новый чемпионат «Страсбург» начал с двух поражений. И самое неприятное, что проиграла команда Тьерри Лорея далеко не грандам. В первом туре «Страсбург» получил три мяча от «Лорьяна», а во втором уступил на своем со счетом 0:2 «Ницце».
В начале сентября «Страсбург» провел товарищеский матч с «Штутгартом» — и снова неудача. Немцы забили французской команде четыре мяча.
Прогноз и ставка
Это чемпионат Франции, тут не будет каких-то явных перекосов в линии. Как правило, линия на такие матчи намекает, что фаворит выигрывает далеко не всегда. Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.23, а на «Страсбург» — за 3.75.
И все же если сравнивать игру команд и оценивать текущую форму, станет ясно, что «Сент-Этьен» на данном этапе выглядит предпочтительнее.
Победа «Сент-Этьена» за 2.23 — это наша первая ставка.
Еще один интересный вариант — тотал «Сент-Этьена» больше 1,5 за 2.40. У «Страсбурга» явно не все в порядке с обороной. 0