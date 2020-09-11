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    «Гранада» — «Атлетик». Прогнозы и ставки на чемпионат Испании 12 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Атлетик»
    «Гранада» заняла седьмое место в прошлом сезоне
    «Гранада» сыграет с «Атлетиком» в рамках первого тура испанской Примеры. Матч состоится 12 сентября в Гранаде, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Гранада» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Сентября 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    «Гранада» удачно выступила в прошлом сезоне чемпионата Испании. Команда заняла седьмую строчку и выступит в Лиге Европы.

    Команда отстала от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. От пятой и шестой строчек коллектив отстал на четыре балла и по личным встречам соответственно.

    В межсезонье клуб не выиграл ни одной из трех товарищеских встреч. Он проиграл «Вальядолиду» (0:3) и «Бетису» (2:3), а также разошелся миром с «Малагой» (0:0).

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    «Атлетик»

    По итогам прошлой кампании «Атлетик» занял позицию в нижней половине турнирной таблицы. Баски финишировали на 11-й позиции.

    Тем не менее, от зоны еврокубков и своего грядущего соперника они отстали всего на пять очков. Между тем зона вылета осталась далеко позади — в 15 пунктах.

    В межсезонье «Львы» также не выигрывали, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. В целом, клуб из Бильбао не побеждает пять матчей кряду.

    Прогноз

    Букмекеры не отдают предпочтение ни одной из команд, оценивая их победу в 2,75. Коэффициент на ничью равен 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гранада» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,70. 0

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