Швеция — Португалия. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

8 сентября сборная Швеции примет сборную Португалии в рамках поединка второго тура Лиги наций. Игра состоится на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Прогноз на Швеция — Португалия.

Швеция

Сборная Швеции начала с поражения, которое она потерпела в матче против сборной Франции. В той игре все закончилось с минимальным результатом.

Это была первая неудача шведов за долгое время. Ранее они одержали четыре победы подряд, при этом не пропустили ни одного мяча. Хозяева обыграли Молдавию и Косово 1:0, Румынию 2:0 и Фарерские острова 3:0.

В пяти из шести матчей с участием шведской команды забивалось не более двух голов. Подопечные Янне Андерссона умеют обороняться. Французам они сильно разгуляться не дали. Из семи ударов команды Дидье Дешама лишь один дошел до створа.

Португалия

Португальцы очень сильно показали себя в игре против хорватов, полностью деклассировав соперника со счетом 4:1.

Сборная Португалии является действующим победителем Лиги наций. В финале прошлого розыгрыша команда победила со счетом 1:0 Нидерланды. После этого коллектив провел 7 поединков и выиграл шесть из них.

В рамках отбора на евро-2020 «красно-зеленые» проиграли украинцам 2:1, что стало неожиданностью. После этого португальцы без проблем справились с Люксембургом (2:0) и Литвой (6:0).

Календарь и таблица Лиги наций

Добавим, что пока непонятна ситуация с Криштиану Роналду. Он должен поехать в Швецию, но сыграет ли футболист с первых минут, является открытым вопросом.

Прогноз и ставка

На этот матч букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 4.90 на победу Швеции, 3.45 на ничью и 1.84 на победу Португалии.

Шведы имеют хорошую оборону, но в последнее время им относительно везло с соперниками. Португалия просто разнесла Хорватию и команда явно претендует на три очка в предстоящей встрече. Считаем, что у нее есть на это полное право.

Мощное выступление гостей в прошлой игре склоняет нас к выбора исхода в пользу второй стороны. Ставим на победу Португалии, несмотря на ее поражение в прошлом очном матче (2:3). 0