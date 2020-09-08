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    Сможет ли Сан-Марино хотя бы забить?

    Сан-Марино — Лихтенштейн. Прогноз (2.52) и ставки на Лигу наций 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Лихтенштейн
    Сборная Сан-Марино последний раз не проигрывала осенью 2014 года
    Сборная Сан-Марино встретится на своем поле с комнадой Лихтенштейна в рамках второго тура Лиги наций. Матч состоится 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Сан-Марино — Лихтенштейн.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига D, группа 2 08 Сентября 2020 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Лихтенштейн Лихтенштейн
  • Вадуц
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    Сан-Марино

    Сложно сказать, есть ли смысл в подробном рассказе о сборной Сан-Марино. Достаточно, пожалуй, одного факта. Последний раз команда из карликового государства не проигрывала осенью 2014 года...

    Тогда, почти шесть лет назад, сборная Сан-Марино сыграла вничью с Эстонией (0:0) в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы.

    Еще одно знаменательное событие в жизни Сан-Марино случилось в ноябре 2019 года — нападающий Филиппо Берарди поразил ворота Казахстана. И это был первый гол с 2017 года.

    В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Сан-Марино проиграла все матчи с общим счетом 0:16.

    Лихтенштейн

    Не лучшим образом выступил два года назад в Лиге наций и Лихтенштейн, занявший в своей группе последнее место.

    Но, как говорится, многое познается в сравнении. Лихтенштейн в шести матчах набрал четыре очка и забил семь мячей. Лучший результат — домашняя ничья со сборной Армении (2:2). А еще была победа над Гибралтаром.

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    В отборе на Евро-2020 Лихтенштейн тоже смог повлиять на итоговое положение в группе, сыграв вничью с Грецией и с Арменией.

    Прогноз и ставка

    На Сан-Марино в предстоящем матче можно поставить за 9.90, а на Лихтенштейн — за 1.39. При этом гол хозяев поля предлагают за 2.52.

    Но что-то подсказывает, что Сан-Марино продлит свою кошмарную серию. Многие наверное задумывались, почему эта сборная так плохо играет, и ответ достаточно прост: в Сан-Марино нет профессиональных игроков, в чемпионате выступают только любительские команды.

    В общем, все ясно, Лихтенштейн, скорее всего, воспользуется одним из немногочисленных шансов набрать очки и добавить в свою статистику еще одну победу.

    Матч при этом наверняка получится напряженным, вряд ли будет много забитых мячей. Как правило, больше трех мячей Сан-Марино пропускает только в матчах с топ-сборными.

    Поэтому — победа Лихтенштейна + тотал матча меньше 2,5 за 2.52. 0

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    Сан-Марино — Лихтенштейн. Прогноз (2.52) и ставки на Лигу наций 8 сентября 2020 года. Прогноз на Сан-Марино — Лихтенштейн. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.52
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