Грузия — Северная Македония. Прогнозы (к. 3.16) и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

Сборная Грузии сыграет с командой Македонии в рамках второго тура Лиги наций. Матч состоится 8 сентября в Тбилиси, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Грузия — Северная Македония.

Грузия

В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Грузии уверенно выиграла свою группу, благодаря чему поднялась на один уровень выше. Теперь команда Владимира Вайсса играет в Лиге C.

Два года назад грузинская сборная набрала в шести матчах 16 очков. Результат мог быть максимальным, но в одном из матчей Грузия сыграла на выезде вничью с Андоррой. В остальных же случаях были победы. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 12:2. Абсолютно закономерный успех.

В Лиге C сборная Грузии стартовала с победы над командой Эстонии. Не очень уверенно по счету — всего лишь 1:0, но, если судить по статистике, у Грузии было неоспоримое преимущество.

Календарь и таблица Лиги наций

Вряд ли сборная Грузии с первой же попытки ворвется и в Лигу B, но прогресс в ее игре глупо отрицать.

Северная Македония

Тем временем македонская сборная подтвердила статус домашней команды. В первом туре Северная Македония одержала на своем поле победу над Арменией (2:1), воспользовавшись отсутствием в составе соперника Генриха Мхитаряна.

Оба гола при этом Северная Македония забила с пенальти. Футболисты сборной Армении успели дважды сфолить в своей штрафной еще до перерыва.

В целом же впечатления остались неоднозначные. Во втором тайме Армения регулярно проводила атаки, которые завершались ударами, а в одной из них македонцы даже пропустили.

Но факт остается фактом: Северная Македония одержала девять побед в 11-ти последних домашних матчах.

Прогноз и ставка

Но нас сейчас больше интересует другой момент — а как Северная Македония играет в гостях? И, честно говоря, результаты, как ни странно, очень достойные. Всего лишь три поражения в 13-ти предыдущих матчах — статистика очень солидная.

Но букмекеры все равно считают, что у Грузии в предстоящей игре больше шансов на победу. На хозяев можно поставить за 2,26, а на гостей — за 3,44.

На самом же деле, шансы равны, и это действительно один из тех случаев, где можно поставить на ничью. Скорее всего, этим результатом будут довольны обе сборные.

Ничья за 3.16 — это наш выбор на матч в Тбилиси. Вряд ли Грузия и Северная Македония будут сильно рисковать, прекрасно понимая, что потеря очков может в итоге помешать подняться в более сильную лигу.

А еще можно подумать о ставке на «обе забьют» (2.15). Ничья со счетом 1:1 — классика подобных матчей. 0