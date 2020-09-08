ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты сборной РоссииПобеда на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште Антон ХудобинНХЛ. «Даллас» выиграл у «Вегаса» благодаря шатауту Худобина
  • 11:22
    • МОК: Олимпиада в Токио состоится вне зависимости от ситуации с коронавирусом
  • 14:19
    • Названы лучшие игроки первой недели КХЛ
  • 13:51
    • Стали известны детали контракта Миранчука с «Аталантой»
  • 13:03
    • Два футболиста «Ман Сити» заразились коронавирусом
  • 10:05
    • Черышев отказался от предложения «Краснодара»
  • 08:11
    • Организаторы US Open рассказали о дополнительном наказании для Джоковича
  • 23:43
    • Германия потеряла очки в игре со Швейцарией
    Все новости спорта

    Сможет ли Грузия снова удивить?

    Грузия — Северная Македония. Прогнозы (к. 3.16) и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на Сборная Македонии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Грузия — Северная Македония
    Грузия ни разу не пропустила в трех последних матчах на своем поле
    Сборная Грузии сыграет с командой Македонии в рамках второго тура Лиги наций. Матч состоится 8 сентября в Тбилиси, начало — в 19:00 мск. Прогноз на Грузия — Северная Македония.

    Грузия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Грузии уверенно выиграла свою группу, благодаря чему поднялась на один уровень выше. Теперь команда Владимира Вайсса играет в Лиге C.

    Два года назад грузинская сборная набрала в шести матчах 16 очков. Результат мог быть максимальным, но в одном из матчей Грузия сыграла на выезде вничью с Андоррой. В остальных же случаях были победы. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 12:2. Абсолютно закономерный успех.

    В Лиге C сборная Грузии стартовала с победы над командой Эстонии. Не очень уверенно по счету — всего лишь 1:0, но, если судить по статистике, у Грузии было неоспоримое преимущество.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Вряд ли сборная Грузии с первой же попытки ворвется и в Лигу B, но прогресс в ее игре глупо отрицать.

    Северная Македония

    Тем временем македонская сборная подтвердила статус домашней команды. В первом туре Северная Македония одержала на своем поле победу над Арменией (2:1), воспользовавшись отсутствием в составе соперника Генриха Мхитаряна.

    Оба гола при этом Северная Македония забила с пенальти. Футболисты сборной Армении успели дважды сфолить в своей штрафной еще до перерыва.

    В целом же впечатления остались неоднозначные. Во втором тайме Армения регулярно проводила атаки, которые завершались ударами, а в одной из них македонцы даже пропустили.

    Но факт остается фактом: Северная Македония одержала девять побед в 11-ти последних домашних матчах.

    Прогноз и ставка

    Но нас сейчас больше интересует другой момент — а как Северная Македония играет в гостях? И, честно говоря, результаты, как ни странно, очень достойные. Всего лишь три поражения в 13-ти предыдущих матчах — статистика очень солидная.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Но букмекеры все равно считают, что у Грузии в предстоящей игре больше шансов на победу. На хозяев можно поставить за 2,26, а на гостей — за 3,44.

    На самом же деле, шансы равны, и это действительно один из тех случаев, где можно поставить на ничью. Скорее всего, этим результатом будут довольны обе сборные.

    Ничья за 3.16 — это наш выбор на матч в Тбилиси. Вряд ли Грузия и Северная Македония будут сильно рисковать, прекрасно понимая, что потеря очков может в итоге помешать подняться в более сильную лигу.

    А еще можно подумать о ставке на «обе забьют» (2.15). Ничья со счетом 1:1 — классика подобных матчей. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Северсталь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Берреттини — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нидерланды — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.68
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.84
  • Прогноз на матч Чехия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Албания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Австрия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Израиль — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сборная Португалии — первый победитель Лиги Наций
  • Возвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
    • 19:50 01/09/2020     Лионель Месси
  • «Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
    • 16:40 05/09/2020     Артем Дзюба
  • Отличный старт. Дзюба догнал Бесчастных и принес России победу над Сербией
    • 01:04 04/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Грузия — Северная Македония. Прогнозы (к. 3.16) и ставки на матч Лиги наций 8 сентября 2020 года. Прогноз на Грузия — Северная Македония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.16
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры