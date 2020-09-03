Молдавия — Косово. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги C сборная Латвии будет принимать команду Косова. Встреча пройдет 3 сентября в итальянской Парме на «Эннио Тардини». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Молдавия — Косово.

Молдавия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Молдавии выступала в Лиге D.

В группе с Белоруссией, Люксембургом и Сан-Марино она заняла третье место, проиграв победу в квартете первым двум командам.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на шестой, последней строчке в группе, пропустив вперед Францию, Турцию, Исландию, Албанию и Андорру.

Календарь и таблица Лиги наций

Восемь предыдущих поединков молдаване проиграли. Предыдущий успех состоялся в июне 2019 года в отборе на Евро-2020 против Андорры (1:0).

Косово

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Косова заняла первое место в своей группе Лиги D. Команда обошла Азербайджан, Фареры и Мальту.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на третьей позиции из пяти выше Болгарии и Черногории. Опередили балканцев Англия и Чехия.

В трех прошлых поединках сборная потерпела поражения. В предыдущий раз сборная одержала победу 10 октября 2019 года против Гибралтара (1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,00, ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,05. 0