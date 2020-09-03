Болгария — Ирландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Болгарии будет принимать команду Ирландии. Встреча пройдет 3 сентября в Софии на «Васил Левски». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Болгария — Ирландия.

Болгария

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Болгарии также выступала в Лиге B.

В группе с Норвегией, Кипром и Словенией она заняла второе место, проиграв победу в квартете первой команде.

После этого коллектив также выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на четвертой в группе, предпоследней строчке, пропустив вперед Англию, Чехию и Косово.

Календарь и таблица Лиги наций

За последние 14 поединков болгары выиграли лишь один матч при восьми поражениях. Единственный успех пришел в матче против Чехии (1:0) дома.

Ирландия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии заняла последнее, третье место в своей группе. Команда финишировала ниже Дании и Уэльса.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на третьей позиции из пяти выше Грузии и Гибралтара. Опередить островитян удалось Швейцарии и той же Дании.

В предыдущих 12 поединках «Зеленая армия» потерпела лишь одно поражение. Правда, и выиграть она смогла только в пяти матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Ирландия выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,10. 0