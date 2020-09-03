Болгария — Ирландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

Болгария
В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Болгарии также выступала в Лиге B.
В группе с Норвегией, Кипром и Словенией она заняла второе место, проиграв победу в квартете первой команде.
После этого коллектив также выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на четвертой в группе, предпоследней строчке, пропустив вперед Англию, Чехию и Косово.
Календарь и таблица Лиги наций
За последние 14 поединков болгары выиграли лишь один матч при восьми поражениях. Единственный успех пришел в матче против Чехии (1:0) дома.
Ирландия
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии заняла последнее, третье место в своей группе. Команда финишировала ниже Дании и Уэльса.
Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на третьей позиции из пяти выше Грузии и Гибралтара. Опередить островитян удалось Швейцарии и той же Дании.
В предыдущих 12 поединках «Зеленая армия» потерпела лишь одно поражение. Правда, и выиграть она смогла только в пяти матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на то, что Ирландия выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,10. 0