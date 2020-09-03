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    Обыграет ли Ирландия Болгарию?

    Болгария — Ирландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Болгария — Ирландия
    Ирландия проиграла один раз в 12 прошлых матчах
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Болгарии будет принимать команду Ирландии. Встреча пройдет 3 сентября в Софии на «Васил Левски». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Болгария — Ирландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4 03 Сентября 2020 года
    Болгария
  • Лига наций УЕФА. Лига B, группа 4
    •  Болгария 21:45 Ирландия Ирландия
  • Евро-2020. Квалификация. Группа D
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    Болгария

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Болгарии также выступала в Лиге B.

    В группе с Норвегией, Кипром и Словенией она заняла второе место, проиграв победу в квартете первой команде.

    После этого коллектив также выступил в отборе на Евро-2020. Там он и вовсе оказался на четвертой в группе, предпоследней строчке, пропустив вперед Англию, Чехию и Косово.

    Календарь и таблица Лиги наций

    За последние 14 поединков болгары выиграли лишь один матч при восьми поражениях. Единственный успех пришел в матче против Чехии (1:0) дома.

    Ирландия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии заняла последнее, третье место в своей группе. Команда финишировала ниже Дании и Уэльса.

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    • Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на третьей позиции из пяти выше Грузии и Гибралтара. Опередить островитян удалось Швейцарии и той же Дании.

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    В предыдущих 12 поединках «Зеленая армия» потерпела лишь одно поражение. Правда, и выиграть она смогла только в пяти матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,10, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Ирландия выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,10. 0

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    Болгария — Ирландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 3 сентября 2020 года. Прогноз на Болгария — Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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