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    Чемпион продолжит серию разгромных побед?

    «КИ Клаксвик» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «ИФ Фуглафьердур»
    Игрок «КИ Клаксвик»
    Во вторник, 11 августа, «КИ Клаксвиком» в 16-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу дома сыграет с «ИФ Фуглафьердуром». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ИФ Фуглафьердур».

    «КИ Клаксвик»

    С 38 набранными пунктами действующий чемпион Фарер находится на второй позиции в турнирной таблице, но лидеру он уступает уже пять пунктов.

    «КИ Клаксвик» вышел победителем из последних четырех проведенных встреч, две из которых были одержаны с очень крупным счетом.

    Сперва в этот период «сине-белые» поочередно по 2:0 одолели «АБ Аргир» дома и «НСИ Рунавик» в гостях. Затем они разгромили 6:0 на выезде «Скалу» и 7:0 «ЭБ/Стреймур».

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    • В родных стенах КИ одержал пять викторий при одной мировой и одном поражении, разница мячей — 15:5.

    «ИФ Фуглафьердур»

    С 20 зачетными пунктами «ИФ Фуглафьердур» расположился на шестой позиции в турнирной таблице, значительно оторвавшись от зоны вылета, но много проигрывает еврокубковой зоне.

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    За последние пять проведенных встреч первенства «красно-белые» выиграли лишь раз, дома у аутсайдера «Скалы» (2:0), еще была гостевая ничья с предпоследним «АБ Аргиром» (2:2).

    Три другие игры ИФ проиграл. На выезде «Б-36 Торсхавну» (0:2), а также дома «ХБ Торсхавну» (1:2) и «НСИ Рунавику» (0:1) в минувшем туре.

    В гостях ИФ в текущем первенстве добыл две виктории, дважды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 6:11.

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    В первом круге ИФ в родных стенах уступил КИ со счетом 1:4, в прошлом чемпионате «сине-белые» выиграли все три встречи — 3:0, 3:2 и 3:0.

    Прогноз и ставка

    Прогнозируем, что действующий чемпион продолжит серию крупных побед, разгромив дома ИФ.

    Наши прогноз и ставка: П1 с форой (-2,5). 0

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    «КИ Клаксвик» — «ИФ Фуглафьердур». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 11 августа 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ИФ Фуглафьердур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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