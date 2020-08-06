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    «Тяньцзинь» — «Бэйцзин». Лёгкая прогулка для гостей?

    «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Китая 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань»
    «Тяньцзинь Тэда»
    В четверг, 6 августа, в поединке третьего тура Китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» примет у себя «Бэйцзин Гоань». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань».

    «Тяньцзинь Тэда»

    Хозяева подходят к поединке в не совсем хорошей форме, за два стартовых поединке «Тяньцзинь Тэда» сумели набрать лишь 1 очко.

    Хозяева уже проиграли пять подряд личных встреч своему будущему сопернику. Что они покажут в этот раз?

    «Бэйцзин Гоань»

    Команда Генезио Бруно уверенно начали чемпионат, заработав максимум очков за первые два тура.

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    В прошлом сезоне «Бэйцзин Гоань» заняли второе место остав от лидера всего на 2 пункта. В этом сезоне задачи остаются неизменными — борьба за лидерские позиции.

    Прогноз на «Тяньцзинь» — «Бэйцзин»

    Что бы бороться за высшие места гостям нужно набирать максимум очков в таких матчах. Оценивая класс команд, мы прогнозируем уверенную победу «Бэйцзин Гоань» с форой (-1.5) за 1.71. 0

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    «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Китая 6 августа 2020 года. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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