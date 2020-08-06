«Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Китая 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, в поединке третьего тура Китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» примет у себя «Бэйцзин Гоань». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Тяньцзинь Тэда» — «Бэйцзин Гоань».

«Тяньцзинь Тэда»

Хозяева подходят к поединке в не совсем хорошей форме, за два стартовых поединке «Тяньцзинь Тэда» сумели набрать лишь 1 очко.

Хозяева уже проиграли пять подряд личных встреч своему будущему сопернику. Что они покажут в этот раз?

«Бэйцзин Гоань»

Команда Генезио Бруно уверенно начали чемпионат, заработав максимум очков за первые два тура.

В прошлом сезоне «Бэйцзин Гоань» заняли второе место остав от лидера всего на 2 пункта. В этом сезоне задачи остаются неизменными — борьба за лидерские позиции.

Прогноз на «Тяньцзинь» — «Бэйцзин»

Что бы бороться за высшие места гостям нужно набирать максимум очков в таких матчах. Оценивая класс команд, мы прогнозируем уверенную победу «Бэйцзин Гоань» с форой (-1.5) за 1.71. 0