«Динамо» Брест — «Витебск». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 31 июля 2020 года

В 20 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между брестским «Динамо» и «Витебском». Хозяева будут принимать на стадионе «Спорткомплекс Брестский» 31 июля. Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Витебск».

«Динамо» Брест

За 10 туров до конца сезона действующий чемпион Белоруссии занимает 8 место с 26 очками. До еврокубковой зоны пока что не хватает восьми очков.

С такой нестабильной игрой хозяевам будет трудно финишировать в тройке. «Южане» не смогли выиграть в трех прошлых турах, уступив дважды и один раз сыграв вничью.

«Динамо» Брест в прошлом туре проиграл «Ислочи» 2:0. Также было поражение от «Немана» со счетом 1:0. Со «Смолевичами» коллектив расписал результативную ничью (3:3). К слову, это была вторая ничья команды в сезоне.

«Витебск»

«Витебск» находится на две строчки выше, поскольку имеет на 3 пункта больше. При этом гости набрали серию из четырех беспроигрышных встреч.

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Команда обыграла «Слуцк» 2:0 и выиграла у «Смолевичей», забив на гол меньше. Помимо этого «северяне» расписали две ничью — 0:0 с «Неманом» и 2:2 с «Городеей».

Отметим, что «Витебск» имеет третий показатель в чемпионате по пропущенным голам. У них всего 18 мячей. Столько же у БАТЭ, а меньше всех лишь у «Шахтера».

Прогноз и ставки

Несмотря на неважную серию хозяев, букмекеры дают на них меньший коэффициент. В 1.74 они оценивают победу «Динамо» и в 4.60 они оценили вероятность успеха «Витебска».

В пятом туре этого розыгрыша «Витебск» на своем поле выиграл со счетом 1:0. То был четвертый очный поединок подряд, когда на двоих команды забивали по одному мячу.

Можно пошарить «низовые» варианты. Тотал меньше 3.0 за 1.66 является неплохой ставкой для этого поединка. 0