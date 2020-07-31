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    «Динамо» и «Витебск» в Бресте много не забьют

    «Динамо» Брест — «Витебск». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 31 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Брест — «Витебск»
    Футболисты «Динамо»
    В 20 туре белорусской Высшей лиги состоится матч между брестским «Динамо» и «Витебском». Хозяева будут принимать на стадионе «Спорткомплекс Брестский» 31 июля. Начало в 20:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Брест — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 31 Июля 2020 года
    Динамо Брест
  • Брест
    •  Динамо Брест 20:30 Витебск Витебск
  • Витебск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Динамо» Брест

    За 10 туров до конца сезона действующий чемпион Белоруссии занимает 8 место с 26 очками. До еврокубковой зоны пока что не хватает восьми очков.

    С такой нестабильной игрой хозяевам будет трудно финишировать в тройке. «Южане» не смогли выиграть в трех прошлых турах, уступив дважды и один раз сыграв вничью.

    «Динамо» Брест в прошлом туре проиграл «Ислочи» 2:0. Также было поражение от «Немана» со счетом 1:0. Со «Смолевичами» коллектив расписал результативную ничью (3:3). К слову, это была вторая ничья команды в сезоне.

    «Витебск»

    «Витебск» находится на две строчки выше, поскольку имеет на 3 пункта больше. При этом гости набрали серию из четырех беспроигрышных встреч.

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    Команда обыграла «Слуцк» 2:0 и выиграла у «Смолевичей», забив на гол меньше. Помимо этого «северяне» расписали две ничью — 0:0 с «Неманом» и 2:2 с «Городеей».

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    • Отметим, что «Витебск» имеет третий показатель в чемпионате по пропущенным голам. У них всего 18 мячей. Столько же у БАТЭ, а меньше всех лишь у «Шахтера».

    Прогноз и ставки

    Несмотря на неважную серию хозяев, букмекеры дают на них меньший коэффициент. В 1.74 они оценивают победу «Динамо» и в 4.60 они оценили вероятность успеха «Витебска».

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    В пятом туре этого розыгрыша «Витебск» на своем поле выиграл со счетом 1:0. То был четвертый очный поединок подряд, когда на двоих команды забивали по одному мячу.

    Можно пошарить «низовые» варианты. Тотал меньше 3.0 за 1.66 является неплохой ставкой для этого поединка. 0

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    «Динамо» Брест — «Витебск». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Высшей лиги 31 июля 2020 года. Прогноз на «Динамо» Брест — «Витебск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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