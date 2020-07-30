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    «Фулхэм» вновь не даст шанса валлийцам?

    «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч плей-офф Чемпионшипа 30 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Кардифф Сити»
    Александар Митрович
    В четверг, 30 июля, в ответном полуфинальном матче за выход в АПЛ «Фулхэм» в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» сыграет с «Кардифф Сити». Начало — в 21:45 по мск. Прогноз на «Фулхэм» — «Кардифф Сити».

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа смог добиться гостевой виктории над «Кардиффом» (2:0). Лондонцы больше владели мячом и нанесли в два раза больше ударов по воротам соперника, т.е заслужено выиграв.

    Регулярное первенство «дачники» завершили на четвертом месте, набрав в 46 матчах 81 очко. Для прямого выхода в элиту им не хватило всего лишь двух баллов.

    Отметим, что на данный момент у лондонского коллектива 8-матчевая беспроигрышная серия, где он в шести встреч выиграл при двух мировых исходах.

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    • В этот период «Фулхэм» пропустил всего пять мячей, три из которых были в домашней игре против «Шеффилд Уэнсдей» (5:3).

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» в регулярке финишировал на пятой позиции, но четвертой строке уступил аж восемь пунктов.

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    Поражением от «дачников» валлийцы тем самым прервали свою 3-матчевую победную серию, но в этом отрезке соперники были из низов первенства («Халл», «Мидлсбро» и «Дерби»).

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    • Отметим, что в регулярном первенстве «синие птицы» пропустили 58 мячей, что оказалось самым плохим результатом среди коллективов из первой десятки.

    В этом сезоне в регулярном первенстве в Лондоне победу праздновал «Фулхэм» (2:0), а в столице Уэльса была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Фулхэм» — «Кардифф Сити»

    Ожидаем, что в этом поединке лондонская команда вновь подтвердит свой класс и снова обыграет валлийцев. Наши прогноз и ставка: П1. 0

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    «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч плей-офф Чемпионшипа 30 июля 2020 года. Прогноз на «Фулхэм» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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