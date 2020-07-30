«Фулхэм» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч плей-офф Чемпионшипа 30 июля 2020 года

«Фулхэм»
«Фулхэм» в первом полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа смог добиться гостевой виктории над «Кардиффом» (2:0). Лондонцы больше владели мячом и нанесли в два раза больше ударов по воротам соперника, т.е заслужено выиграв.
Регулярное первенство «дачники» завершили на четвертом месте, набрав в 46 матчах 81 очко. Для прямого выхода в элиту им не хватило всего лишь двух баллов.
Отметим, что на данный момент у лондонского коллектива 8-матчевая беспроигрышная серия, где он в шести встреч выиграл при двух мировых исходах.
В этот период «Фулхэм» пропустил всего пять мячей, три из которых были в домашней игре против «Шеффилд Уэнсдей» (5:3).
«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» в регулярке финишировал на пятой позиции, но четвертой строке уступил аж восемь пунктов.
Поражением от «дачников» валлийцы тем самым прервали свою 3-матчевую победную серию, но в этом отрезке соперники были из низов первенства («Халл», «Мидлсбро» и «Дерби»).
Отметим, что в регулярном первенстве «синие птицы» пропустили 58 мячей, что оказалось самым плохим результатом среди коллективов из первой десятки.
В этом сезоне в регулярном первенстве в Лондоне победу праздновал «Фулхэм» (2:0), а в столице Уэльса была ничья — 1:1.
Прогноз на «Фулхэм» — «Кардифф Сити»
Ожидаем, что в этом поединке лондонская команда вновь подтвердит свой класс и снова обыграет валлийцев. Наши прогноз и ставка: П1. 0