«Болонья» — «Лечче». Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч Серии А 26 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 26 июля. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Болонья» — «Лечче».

«Болонья»

В текущем сезоне Серии А команда из Болоньи финиширует в середине таблицы. На данный момент она находится на 12 месте с 43 баллами в копилке.

Возобновление итальянского сезона началось для «Болоньи» с поражения от «Ювентуса» (0:2), но уже в следующей игре она одержала верх над «Сампдорией» (2:1).

В самом начале июля красно-синие разошлись миром с «Кальяри» (1:1) и переиграли «Интер» (2:1). Чуть позже подопечные Синиши Михайловича оказались слабее «Сассуоло» (1:2).

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В следующих поединках «Болонья» сыграла вничью с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1), а также уступила «Милану» (1:5) и «Аталанте» (0:1).

«Лечче»

Сейчас этот клуб расположен в зоне вылета на 18 месте. Имея 32 очка в запасе, ему необходимо отыграть разрыв в 4 балла от «Дженоа».

Рестарт чемпионата получился для «Лечче» катастрофичным. Коллектив Фабио Ливерани проиграл 4 матча кряду.

Желто-красные остались без набранных баллов в поединках с «Миланом» (1:4), «Ювентусом» (0:4), «Сампдорией» (1:2) и «Сассуоло» (2:4). А первая победа была добыта во встрече с «Лацио» (2:1).

Затем «волки» сыграли вничью с «Кальяри» (0:0), а позже уступили «Фиорентине» (1:3) и «Дженоа» (1:2). В последнем матче «Лечче» взял верх над «Брешией» (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 3.70, а на победу «Лечче» — 2.75.

К грядущему матчу «Лечче» подходит более мотивированным, однако хозяевам нет дела до планов их соперников. Дома коллектив Михайловича постарается реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Наши прогноз и ставка — победа «Болоньи» за 2.48. 0