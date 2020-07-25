«Брешиа» — «Парма». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Серии А 25 июля 2020 года

В 36 туре чемпионата Италии «Брешиа» будет принимать «Парму». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 25 июля. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Парма».

«Брешиа»

Команда из Брешии находится в красной зоне на 18 месте. Имея всего 24 очка в копилке, она без шансов на отыгрыш отстает от спасительной позиции на 12 пунктов.

В первых трех турах посткарантинного периода «ласточки» не побеждали. В этих матчах «Брешиа» разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2), а позже она была разбита «Интером» (0:6).

В 30-м туре Серии А подопечные Диего Лопеса одержали верх над «Вероной» (2:0), после чего они уступили «Торино» (1:3), «Роме» (0:3) и «Аталанте» (2:6).

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Еще одну победу «Брешиа» добыла во встрече со СПАЛом (2:1), а в недавнем матче она оказалась слабее «Лечче» (1:3).

«Парма»

Клуб из одноименного города закончит сезон в середине таблицы. На данный момент в его активе имеется 43 очка.

После крупной победы над «Дженоа» (4:1) в 27-м туре Серии А «Парма» потерпела четыре поражения кряду.

В этих провальных поединках подопечные Роберто Д’Аверсы проиграли «Интеру» (1:2), «Вероне» (2:3), «Фиорентине» (1:2) и «Роме» (1:2).

А после ничьей во встрече с «Болоньей» (2:2) «Парма» была слабее «Милана» (1:3) и «Сампдории» (2:3). Недавний матч закончился для «крестоносцев» победой над «Наполи» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Брешии» в игре 36-го тура букмекеры дают коэффициент 3.25, на ничью — 3.70, а на победу «Пармы» — 2.18.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал 2-3 гола с коэффициентом 2.18. 0