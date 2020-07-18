«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 18 июля 2020 года

В субботу, 18 июля, в рамках 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» на своем стадионе «Сарденья Арена» сыграет с «Сассуоло». Игра стартует в 20:30 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Сассуоло».

«Кальяри»

«Кальяри» плотно засел в середине турнирной таблицы Серии А, на 11 месте. «Сардинцам» не угрожает ни вылет, ни борьба за еврокубки.

После рестарта островитяне провели восемь игр в рамках чемпионата, где смогли одержать две виктории при трех проигрышах и ничейных исходах.

Стоит отметить, что «красно-синие» вот уже четыре тура не могут забить. В этот период они потерпели фиаско в гостях от «Сампдории» (0:1) и дома от «Аталанты» (0:1), а также дважды расходились нулевой ничьей.

У «Кальяри» 12 домашние показатели в Серии А. За 16 матчей было одержано шесть викторий, три поединка закончились вничью и семь раз команда уходила с поля поверженной, разница мячей — 29:26.

«Сассуоло»

«Сассуоло» в турнирной таблице итальянского первенства располагается на восьмом месте. Отставание от седьмой строчки составляет шесть очков, что оставляет коллективу призрачные шансы на еврокубки.

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После рестарта «нероверди» уступили лишь раз, в первой пост-карантинной игре на выезде «Аталанте» (1:4), после чего выдали 7-матчевую беспроигрышную серию, где трижды сыграли вничью и четыре матча выиграли.

В своем последнем проведенном поединке коллектив из провинции Модена выдал голевую феерию с «Ювентусом», сыграв дома 3:3, а туром ранее он в гостях одержал викторию над «Лацио» со счетом 2:1.

«Сассуоло» имеет девятую гостевую статистику в лиге. В 17 матчах было добыто шесть выигрышей при шести поражениях и пяти мировых результатах, разница мячей — 24:27.

В первом круге на поле «Сассуоло» команды сыграли 2:2, в прошлом сезоне в Кальяри была мировая 2:2, а дома «нероверди» разгромили островитян — 3:0.

Прогноз на «Кальяри» — «Сассуоло»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» предлагают — 2.22.

На викторию «Кальяри» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.90

За последние семь очных противостояний пять раз оппоненты сыграли на ТБ. Вполне возможно, что и эта игра буде «верховой», да и хозяева наконец-то должны прервать свою серию без забитых мячей. 0