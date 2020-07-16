«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч АПЛ 16 июля 2020 года

В 36 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 16 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас»

В текущем сезоне АПЛ лондонская команда закрепилась в середине таблицы на 14 месте. В 35 турах она насобирала 42 очка.

После выхода из карантина «Кристал Пэлас» принял участие в шести поединках, пять из которых подопечные Роя Ходжсона провалили, не набрав ни единого балла.

Календарь и таблица АПЛ

Возобновление чемпионата Англии «стекольщики» начали с уверенной победы над «Борнмутом» в гостях (2:0).

А вот в следующих пяти турах «Кристал Пэлас» только проигрывал. Лондонцы уступили «Ливерпулю» (0:4), «Бернли» (0:1), «Лестеру» (0:3), «Челси» (2:3) и «Астон Вилле» (0:2).

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерская команда вплотную подобралась к соперникам из зоны Лиги чемпионов. В таблице АПЛ она идет пятой с 59 очками и отстает от «Лестера» лишь по второстепенным данным.

После возобновления сезона «Манчестер Юнайтед» еще никому не проигрывал. В стартовых двух встречах АПЛ «дьяволы» разошлись миром с «Тоттенхэмом» (1:1) и победили «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

В четвертьфинале Кубка Англии «манкунианцы» сразились с «Норвичем» и прошли «канареек» в дополнительное время (2:1).

Затем в АПЛ «МЮ» одержал верх над «Брайтоном» (3:0), «Борнмутом» (5:2) и «Астон Виллой» (3:0). В недавней встрече подопечные Уле Гуннара Сульшера упустили победу над «Саутгемптоном» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Кристал Пэлас» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.5, на ничью — 5.20, а на победу «МЮ» — 1.33.

«Кристал Пэлас» проигрывает уже в пяти турах кряду. В трех матчах «стекольщики» пропускали минимум трешку. А «МЮ» сейчас уверенно подбирается к зоне ЛЧ. В пяти поединках из шести последних «дьяволы» пробивали тотал больше 2.5. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.84. 0