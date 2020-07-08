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    «ХБ Торсхавн» успешно начнет защиту титула?

    «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов
    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»
    «ХБ Торсхавн» — «КИ Клаксвик»
    8 июля в рамках 1/8 финала Кубка Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» дома сыграет с «ХБ Торсхавном». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн».

    «КИ Клаксвик»

    В текущем чемпионате Фарер «КИ Клаксвик» идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая всего два балла первой позиции, на которой находится его предстоящий противник.

    За всю турнирную дистанцию этого первенства действующий чемпион терял очки только в трех играх из 11, раз проиграв при двух мировых исходах.

    Последние три поединка чемпионата «сине-белые» выиграли, обыграв дома «Скалу» (3:0) и «ТБ Тверойри» (2:1), а также на выезде «Викингур» (2:1).

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    • В прошлом кубковом розыгрыше КИ дошел до 1/2 финала, где был выбит как раз ХБ — 1:1 и 0:1.

    «ХБ Торсхавн»

    «ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу текущего чемпионата Фарерских островов, опережая на два очка ближайших преследователей.

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    Начали это первенство «красно-черные» с семи выигрышей подряд, пропустив в этот период всего лишь три гола при 20 забитых. Затем они выдали 2-матчевую безвыигрышную серию, раз проиграв и раз сыграв вничью.

    Последний два поединка в чемпионате они выиграли. В минувшем туре столичный коллектив на выезде обыграл «ИФ Фуглафьердур» — 2:1.

    ХБ в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Фарер, переиграв в финале «Викингур» со счетом 2:1.

    В текущем сезоне КИ и ХБ играли уже два раза, оба поединка закончив вничью — 1:1 и 3:3.

    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн»

    Прогнозируем, что в противостоянии двух титулованных команд Фарер удача будет на стороне более опытного кубкового бойца ХБ, который является рекордсменом по победе в Кубке (27 титулов).

    Прогноз и ставка: проход ХБ. 0

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    «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «ХБ Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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