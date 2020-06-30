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    Удастся ли «Атлетико» огорчить Месси и его компанию?

    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Испании по футболу 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетико»
    Лионель Месси
    В 33 туре испанской Примеры «Барселона» сыграет с «Атлетико» на стадионе «Камп Ноу». Матч состоится 30 июня в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Июня 2020 года
    Барселона
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    «Барселона»

    «Каталонцы» провели три валидольных поединка. В прошлом туре команда Кике Сетьена потеряла очки в матче с «Сельтой», сыграв вничью 2:2. Напомним еще о ничейном результате с «Севильей» (0:0).

    Между двумя мировыми «блауграна» смогли одержать победу в очень сложном матче с «Атлетиком», где выиграли 1:0. После карантина все начиналось хорошо — 4:0 с «Мальоркой» и 0:2 с «Леганесом».

    Пока что «каталонцы» опережают «Реал» в таблице, имея 69 очков, но «сливочные» свою игру еще проведут. Тогда уже «Барса» будет в роли догоняющей.

    Стоит отметить, что «Барселона» — одна из трех команд Примеры, которая не проигрывала на своем поле в этом сезоне. При этом «сине-гранатовые» выиграли в родных стенах больше всех — 15 матчей из шестнадцати.

    «Атлетико»

    «Атлетико» имет 68 очков и опережают «Севилью» на 4 пункта в борьбе за бронзу турнира. Команда Диего Симеоне выиграла в четырех турах подряд.

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    • Серию «матрасники» начали размашисто, разгромив «Осасуну» 0:5. После этого пошли скромные результаты — 1:0 с «Вальядолидом» и «Леванте», а также 2:1 с «Алавесом».

    На выезде в Примере «красно-бело-синие» не проигрывали в пяти последних матчах. У них третий результат по этому показателю.

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    • Добавим, что в пяти матчах Примеры подряд «Атлетико» пропускал не более одного мяча.

    Прогноз и ставки

    «Барса» скрипела в последних турах. Команде Сетьена очень тяжело даются очки. В игре с «Атлетико» будет еще сложнее и не исключено, что «матрасникам» удастся застать хозяев врасплох.

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    На эту игру букмекеры выставили «каталонцев» полноценными фаворитами — 1.94 против 4.30. Но так ли это на самом деле, будет видно по самой игре.

    «Барса» выиграла 2:0 и 0:1 в двух последних матчах Примеры, а вот в январе команда проиграла «Атлетико» 2:3 в борьбе за Суперкубок Испании. Мы считаем, что гости могут зацепиться за очки. Прогноз и ставка — Х2 за 1.92. 0

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    «Барселона» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Испании по футболу 30 июня 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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