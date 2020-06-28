«Милан» — «Рома». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Серии А 28 июня 2020 года

В 28 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 28 июня. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Милан» — «Рома».

«Милан»

Сейчас миланская команда имеет 39 очков в своей копилке. В турнирной таблице она находится на 8 месте, что сохраняет шансы для борьбы за еврокубковую зону, в которой сейчас расположился «Наполи» с 42 баллами.

До вынужденной паузы «Милан» успел сыграть с «Ювентусом» в первой полуфинальной встрече Кубка Италии. В поединке на «Сан-Сиро» соперники обменялись голами, но победителя не выявили (1:1).

Позже в чемпионате «россонери» переиграли «Торино» (1:0), а в следующей игре они расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1). В 26-м туре красно-черные оказались слабее «Дженоа» (1:2).

Календарь и таблица Серии А

Возобновление сезона началось для «Милана» с Кубка. В ответке с «Юве» команды не забили (0:0), из-за чего в финал вышли туринцы благодаря голу на выезде. В Серии А подопечные Пиоли разбили «Лечче» (4:1).

«Рома»

В 27 матчах итальянского первенства римский клуб заработал 48 очков. В турнирной таблице чемпионата он замыкает топ-5, отставая от зоны Лиги чемпионов на 6 баллов.

Еще зимой подопечные Пауло Фонсеки провели не очень удачный отрезок из четырех поединков в Серии А без побед, который начался с ничейной встречи с «Лацио» (1:1).

Затем «волки» потерпели поражения от «Сассуоло» (2:4), «Болоньи» (2:3) и «Аталанты» (1:2). В Лиге Европы желто-красные успели пройти «Гент» по сумме двух матчей (2:1).

В последних двух поединках Серии А до паузы «Рома» переиграла «Лечче» (4:0) и «Кальяри» (4:3). После рестарта чемпионата команда Фонсеки одержала верх над «Сампдорией» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в игре 28-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 3.50, а на победу «Ромы» — 2.65.

В Милане между собой сыграют две мотивированные команды, которые умеют играть в атакующий футбол, а вот с обороной у коллективов дела складываются иначе, поэтому в очной встрече забитых мячей будет предостаточно.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82. 0