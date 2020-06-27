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    Найдет ли «Шахтер» мотивацию на матч против «Зари»?

    «Шахтер» Д — «Заря». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Украины 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Заря»
    Тайсон
    В рамках 28-го тура чемпионата Украины «Шахтер» будет принимать «Зарю». Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Заря».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига. Плей-офф чемпионов 27 Июня 2020 года
    Шахтёр Д
  • Украина. Премьер-лига. Плей-офф чемпионов
    •  Шахтёр Д 19:30 Заря Заря
  • Луганск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» подошел к этому матчу уже в статусе чемпиона. «Горняки» в прошлом туре обыграли «Александрию» со счетом 3:2 и за пять туров до финиша гарантировали себе титул.

    После 27 туров «Шахтер» на 16 очков оторвался от своего ближайшего преследователя — киевского «Динамо». «Горняки» набрали 71 очко, лишь четыре раза за сезон не сумев выиграть.

    После возобновления сезона «Шахтер» одержал четыре победы в четырех матчах. Команда обыграла «Динамо» (3:1), «Десну» (3:2), «Колос» (1:0) и «Александрию» (3:2).

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    «Шахтер» лидирует в УПЛ как по забитым голам, так и по пропущенным — дончане отличились 69 раз, а пропустили всего 20 мячей.

    «Заря»

    «Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу.

    На данный момент у луганского клуба 52 очка. «Заря» на 3 пункта отстает от «Динамо», которое идет вторым, и на 3 очка опережает «Десну», идущую четвертой.

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  • Вчера

    • После возобновления сезона в рамках топ-шестерки УПЛ «Заря» дважды выиграла, но два раза проиграла. Луганчане уступили «Александрии» (0:1), затем одолели «Колос» (1:0), потом проиграли «Динамо» (1:3), а в предыдущем туре справились с «Десной» (2:1).

    В 27 матчах «Заря» забила 44 гола, а пропустила 23. По обоим показателям луганчане — четвертые в УПЛ.

    Прогноз и ставки

    На победу «Шахтера» дается коэффициент 2,33, на ничью — 3,85, а на победу «Зари» — 2,75.

    Для «Шахтера» этот матч уже не имеет турнирного значения, и не исключено, что Луиш Каштру будет экспериментировать, а некоторые футболисты будут не слишком мотивированы.

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    В то же время для «Зари» наступает момент истины — ближайшие пять туров определят, пробьется ли команда впервые в своей истории в Лигу чемпионов.

    В этом сезоне команды встречались три раза и во всех случаях с разницей в один мяч побеждал «Шахтер». На первом этапе УПЛ «горняки» выиграли 4:3 и 2:1, а на втором победили 1:0.

    Прогноз и ставка на матч — «Шахтер» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,73. 0

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    «Шахтер» Д — «Заря». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Украины 27 июня 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Д — «Заря». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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