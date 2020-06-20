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    Матч с участием «Рубина» снова будет «низовым»?

    «Урал» — «Рубин». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Рубин»
    «Урал»
    В субботу, 20 июня, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге примет казанский «Рубин». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июня 2020 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Урал»

    «Урал» находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 25 очков после 22 матчей, опережая зону вылета всего на три балла. Отметим, что коллектив Парфенова пропустил больше всех в текущем первенстве — аж 41 гол.

    В весенней части чемпионата «шмели» успели провести только три встречи, сыграв все на выезде, где смогли разжиться лишь одним зачетным пунктом.

    Еще в конце февраля «оранжево-черные» поделили очки в Москве с ЦСКА (1:1), после чего потерпели фиаско от «Сочи» (0:2) и «Зенита» (1:7) в последнем сыгранном поединке.

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    • В десяти домашних играх текущего розыгрыша РПЛ «Урал» добыл всего три победных результата, дважды сыграли вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 16:20.

    «Рубин»

    Казанский коллектив с 23 набранными пунктами расположился на 14 месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии одного очка от зоны вылета.

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    • «Рубин» также успел провести три игры в чемпионате до ухода на перерыв. Сперва он на выезде расписал мировую с «Тамбовом» (0:0), после чего своем поле уступил «Крыльям Советов» (0:1), а перед отпуском оказались сильнее тульского «Арсенала» (1:0) в гостях. 8 июня коллектив Слуцкого провел спарринг, где обыграл «Крылышки» — 3:1.

    Стоит отметить, что за всю турнирную дистанцию в 22 матча «рубиновые» только пять раз заканчивали поединке на тотал «больше» 2,5, остальные 17 встреч были «низовыми».

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    12 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Рубину» только две виктории, еще было шесть ничейных исходов и четыре поражения, разница мячей — 7:13. На выезде казанцы не проигрываю уже в шести играх подряд, пять из них закончив вничью.

    В первом круге в Казани коллективы расписали мировую 0:0, в прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз на «Урал» — «Рубин»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Урала» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.30.

    Несмотря на проблемы «Урала» в обороне, скорее всего, много забитых голов в этой игре ждать не приходится. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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