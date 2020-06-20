«Урал» — «Рубин». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 20 июня 2020 года

В субботу, 20 июня, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге примет казанский «Рубин». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Рубин».

«Урал»

«Урал» находится на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 25 очков после 22 матчей, опережая зону вылета всего на три балла. Отметим, что коллектив Парфенова пропустил больше всех в текущем первенстве — аж 41 гол.

В весенней части чемпионата «шмели» успели провести только три встречи, сыграв все на выезде, где смогли разжиться лишь одним зачетным пунктом.

Еще в конце февраля «оранжево-черные» поделили очки в Москве с ЦСКА (1:1), после чего потерпели фиаско от «Сочи» (0:2) и «Зенита» (1:7) в последнем сыгранном поединке.

В десяти домашних играх текущего розыгрыша РПЛ «Урал» добыл всего три победных результата, дважды сыграли вничью и пять раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 16:20.

«Рубин»

Казанский коллектив с 23 набранными пунктами расположился на 14 месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии одного очка от зоны вылета.

«Рубин» также успел провести три игры в чемпионате до ухода на перерыв. Сперва он на выезде расписал мировую с «Тамбовом» (0:0), после чего своем поле уступил «Крыльям Советов» (0:1), а перед отпуском оказались сильнее тульского «Арсенала» (1:0) в гостях. 8 июня коллектив Слуцкого провел спарринг, где обыграл «Крылышки» — 3:1.

Стоит отметить, что за всю турнирную дистанцию в 22 матча «рубиновые» только пять раз заканчивали поединке на тотал «больше» 2,5, остальные 17 встреч были «низовыми».

Все прогнозы на футбол

12 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Рубину» только две виктории, еще было шесть ничейных исходов и четыре поражения, разница мячей — 7:13. На выезде казанцы не проигрываю уже в шести играх подряд, пять из них закончив вничью.

В первом круге в Казани коллективы расписали мировую 0:0, в прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз на «Урал» — «Рубин»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Рубина» предлагают — 2.70.

На викторию «Урала» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.30.

Несмотря на проблемы «Урала» в обороне, скорее всего, много забитых голов в этой игре ждать не приходится. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0