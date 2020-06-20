«Атлетик» — «Бетис». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Ла Лиги 20 июня 2020 года

В 30 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 20 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».

«Атлетик»

Футбольный клуб из Страны Басков находится в середине турнирной таблицы на десятой позиции. В своем активе эта команда имеет 39 очков, но от места в зоне ЛЕ она отстает на 5 пунктов.

До приостановки сезона «Атлетик» в полуфинале Кубка Испании сразился с «Гранадой». После домашней победы со счетом 1:0 «львы» уступили «Гране» 1:2 в гостях, но все равно вышли в финал.

Между этими поединками подопечные Гаиски Гаритано успели проиграть «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2) в чемпионате. Позже «Баски» победили «Вильярреал» (1:0) и разгромили «Вальядолид» (4:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

Рестарт сезона «Атлетик» провел средне. Сперва в родных стенах он разбежался миром с «Атлетико» (1:1), а затем сыграл вничью с «Эйбаром» (2:2).

«Бетис»

Севильская футбольная команда отстает от «Атлетика» на 5 очков. В турнирной таблице чемпионата она располагается на 13 строчке, имея 34 балла в активе.

После вылета из 1/16 финала Кубка Короля от «Райо Вальекано» в серии пенальти (2:2, 2:4) «Бетис» не мог выиграть в чемпионате в течение шести поединков.

Сперва команда Руби влетела «Хетафе» (0:1), а затем обменялась голами с «Эйбаром». В другом поединке зелено-белые проиграли «Барсе» (2:3), после чего разбежались миром с «Леганесом» (0:0) и «Мальоркой» (3:3).

В 26-м туре «Бетис» уступил «Валенсии» (1:2), а долгожданная победа была добыта во встрече с «Реалом» (2:1). Возобновление сезона началось для команды Руби с поражения от «Севильи» (0:2), а позже его подопечные сыграли вничью с «Гранадой» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 3.35, а на победу «Бетиса» — 3.75.

В Бильбао между собой сыграют две неуступчивые команды, которым не помешают очки в очном матче. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.94. 0