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    Как сыграют две схожие команды на «Сан-Мамес»?

    «Атлетик» — «Бетис». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Ла Лиги 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Бетис»
    Иньяки Уильямс
    В 30 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 20 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Июня 2020 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
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    «Атлетик»

    Футбольный клуб из Страны Басков находится в середине турнирной таблицы на десятой позиции. В своем активе эта команда имеет 39 очков, но от места в зоне ЛЕ она отстает на 5 пунктов.

    До приостановки сезона «Атлетик» в полуфинале Кубка Испании сразился с «Гранадой». После домашней победы со счетом 1:0 «львы» уступили «Гране» 1:2 в гостях, но все равно вышли в финал.

    Между этими поединками подопечные Гаиски Гаритано успели проиграть «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2) в чемпионате. Позже «Баски» победили «Вильярреал» (1:0) и разгромили «Вальядолид» (4:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Рестарт сезона «Атлетик» провел средне. Сперва в родных стенах он разбежался миром с «Атлетико» (1:1), а затем сыграл вничью с «Эйбаром» (2:2).

    «Бетис»

    Севильская футбольная команда отстает от «Атлетика» на 5 очков. В турнирной таблице чемпионата она располагается на 13 строчке, имея 34 балла в активе.

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    • После вылета из 1/16 финала Кубка Короля от «Райо Вальекано» в серии пенальти (2:2, 2:4) «Бетис» не мог выиграть в чемпионате в течение шести поединков.

    Сперва команда Руби влетела «Хетафе» (0:1), а затем обменялась голами с «Эйбаром». В другом поединке зелено-белые проиграли «Барсе» (2:3), после чего разбежались миром с «Леганесом» (0:0) и «Мальоркой» (3:3).

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    В 26-м туре «Бетис» уступил «Валенсии» (1:2), а долгожданная победа была добыта во встрече с «Реалом» (2:1). Возобновление сезона началось для команды Руби с поражения от «Севильи» (0:2), а позже его подопечные сыграли вничью с «Гранадой» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 3.35, а на победу «Бетиса» — 3.75.

    В Бильбао между собой сыграют две неуступчивые команды, которым не помешают очки в очном матче. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.94. 0

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